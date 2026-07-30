GROSSETO – Sono aperti i bandi per l’ammissione ai corsi per Operatore socio sanitario, l’Oss, promossi dalla Asl Toscana sud est. Tutte le informazioni su requisiti di accesso, modalità di iscrizione e struttura dei corsi sono disponibili sul sito aziendale, nella pagina dedicata alla formazione Oss.

I due tipi di corso

Sono previste due tipologie di percorso. Il corso base, della durata di 1000 ore, è aperto a tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Il corso abbreviato è invece riservato a chi è già in possesso dell’attestato di qualifica di Addetto all’assistenza di base (Adb) o di titolo equipollente.

Ciascun corso è suddiviso in due momenti formativi principali: una parte teorica, con didattica in presenza presso le sedi formative delle aree provinciali di Arezzo, Grosseto e Siena, e una parte pratica, con lo stage da realizzarsi all’interno delle strutture ospedaliere e territoriali dell’azienda. Al termine viene rilasciato un titolo abilitante, valido su tutto il territorio nazionale, che consente l’accesso all’impiego presso strutture assistenziali pubbliche e private.

La figura dell’Oss

Il percorso è finalizzato a formare un operatore in grado di intervenire, con un approccio centrato sulla persona, in situazioni di parziale o totale perdita di autonomia psicofisica. L’Oss opera nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, in ambito ospedaliero, nelle Rsa e a domicilio, collaborando in équipe con altri professionisti del settore. Il suo ruolo è quello di soddisfare i bisogni primari della persona, promuovendone il benessere e il mantenimento dell’autonomia.

Come e quando iscriversi

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online attraverso il sito di Estar, nella sezione “Concorsi e selezioni” e quindi “Altri avvisi”, compilando il modulo telematico secondo le istruzioni del bando. La scadenza è fissata alle 12 di lunedì 14 settembre 2026, termine perentorio.

I posti sono distribuiti sulle tre aree provinciali dell’azienda. Per il corso da 1000 ore sono previsti da 30 a 60 posti ciascuna ad Arezzo, Grosseto e Siena. Per il corso abbreviato sono invece 30 i posti ad Arezzo e fino a 60 a Grosseto.

Per Info: Grosseto: 320 4396248 – 335 6180691, [email protected]

Sito di riferimento: www.uslsudest.toscana.it

QUI IL BANDO E TUTTE LE INFORMAZIONI SUI CORSI OSS DELLA ASL TOSCANA SUD EST