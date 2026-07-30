ROSELLE – Un punto di riferimento atteso da tempo per Roselle, Batignano e le campagne circostanti. Con l’era del dottor Bell’Antonio si era come chiuso un cerchio. Un lungo periodo, da quell’estate 2024, in cui la zona era rimasta senza la presenza fissa di un medico di medicina generale.

Dall’inizio di questo mese di luglio ha preso servizio a Roselle il dottor Andrea Bramerini, figura molto conosciuta in città sia come medico ma anche per il suo impegno associativo come presidente della Pro Loco Grosseto.

Nonostante la lista degli assistiti risulti al momento praticamente piena, rendendo complessa la nuova iscrizione, il dottor Bramerini invita i cittadini a non scoraggiarsi: «Chi è intenzionato a scegliermi come medico di medicina generale può contattarmi direttamente o rivolgersi alla sede di piazza Ponchielli, per valutare insieme la situazione e capire cosa possiamo fare».

Un legame già forte con il territorio

L’arrivo del medico a Roselle nasce da un’esigenza reale e concreta espressa dalla comunità locale. «Sono venuto volentieri a Roselle, mi è stato chiesto da più persone – spiega Bramerini – Avevo già diversi pazienti anche a Batignano e, quando mi è stata avanzata questa proposta, ci ho pensato qualche giorno e mi sono detto: “Perché no?”. In questo percorso ho trovato nell dottor Bastianini (farmacia) una persona squisita, che mi ha dato massima disponibilità, e ora sono qui».

L’accoglienza da parte della comunità è stata subito calorosa: «La disponibilità mi era già stata chiesta quando se ne andò il dottor Bell’Antonio, ma all’epoca non mi era possibile muovermi – racconta – Roselle è davvero una bella realtà. Sono stato accolto con affetto anche dal mondo associativo, che mi ha invitato anche alla prossima inaugurazione della panchina rossa: cercherò senz’altro di presenziare, anche se per me sarà una giornata molto impegnativa. Fa davvero molto piacere essere qui, in un ambiente che già conoscevo e con persone con cui c’è già un bellissimo rapporto».

«Sono aperto ad accogliere come assistiti intere famiglie. Dove possibile, cerco di venire incontro alle richieste affinché tutti i componenti abbiano un unico medico di riferimento. Non appena si libera un posto tra i miei assistiti, cerco di inserire pian piano l’intero nucleo familiare».

Dove si trova l’ambulatorio, orari e contatti

L’ambulatorio del dottor Bramerini si trova negli stessi spazi che in passato hanno ospitato lo studio del dottor Bell’Antonio, con ingresso sul fianco della costruzione che ospita farmacia di Roselle.

Gli orari di ambulatorio a Roselle:

Lunedì: dalle 16.00 alle 18.00

Giovedì: dalle 09.00 alle 11.00

Come prenotare un appuntamento: È possibile prenotare le visite attraverso l’app/piattaforma MioDottore, contattando l’ambulatorio principale di piazza Ponchielli, oppure chiamando direttamente il medico.

Servizio e ferie estive: Il dottor Bramerini ricorda che sarà assente per ferie dal 5 al 17 agosto, per poi riprendere normalmente l’attività.