GROSSETO – Un quadro dipinto sessant’anni fa, il ritratto di una giovane donna, e un figlio che vuole ritrovarlo per regalarlo alla madre in occasione del suo ottantesimo compleanno. È la storia di Raffaele Liaci Pessina e di sua madre Maria Maddalena Pessina, legati da un desiderio: riportare a Grosseto un’opera d’arte che porta impresso il volto di lei da giovane.

Il ritratto di Lea Monetti

Il dipinto è opera di Lea Monetti, artista grossetana, che lo realizzò negli anni Sessanta ritraendo Maria Maddalena da giovane donna. Poco dopo, Lea Monetti espose il quadro in una mostra pittorica a Grosseto. Dell’originale, però, si sono perse le tracce: circolano soltanto alcune riproduzioni usate per il manifesto di quella mostra, una delle quali è ancora in possesso dell’autrice e un’altra della stessa “modella”.

Venduto a una famiglia fiorentina

Il ritratto non è mai appartenuto a Maria Maddalena. A suo tempo fu acquistato da una famiglia fiorentina che gestiva un’azienda di trasformazione agroalimentare in Maremma. Da quel momento il quadro è sparito dalla circolazione. Raffaele ha tentato ogni strada: ha contattato un’erede degli acquirenti, ha coinvolto la stessa autrice e ha lanciato un appello sui social media, senza successo. È possibile che l’opera sia stata rivenduta, regalata o che si sia perduta nel tempo.

L’appello: chi l’ha visto si faccia vivo

Ora Raffaele si rivolge alla stampa, sperando che qualcuno possa essersi imbattuto nel quadro o sapere dove si trova. L’obiettivo è semplice: riacquistarlo per donarlo alla madre in occasione degli ottant’anni. Chiunque riconosca l’opera dalla riproduzione fotografica e ne abbia notizie è pregato di contattare Raffaele al numero 389 148 5305.