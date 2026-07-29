GROSSETO – Lo show coking di Giorgio Barchiesi, (Giorgione) ha riscosso un gran successo. Lunedì 27 agosto al l’associazione Insieme in Rosa lo ha abbracciato al Tresort, per ricordare Gianluca Bini, ospite di una grande raccolta di beneficenza.

L’evento ha registrato un incasso record di 9855,00 euro. L’iniziativa, molto partecipata dal pubblico, contribuirà concretamente all’acquisto di un gastroscopio ad alta definizione per la diagnosi precoce dei tumori dell’apparato digerente da donare all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Il cuoco (guai a chiamarlo chef) ha preparato, fra uno “sdigiunino” ed un “delisciussss” davanti agli occhi di quasi 300 persone, due piatti, cucinati con le eccellenze del territorio che hanno sostenuto l’iniziativa. Il cuoco ha preparato: maltagliati alle tre farine con verdure dell’orto sfumate con il Vermentino gagia blu, e a seguire con un bel soffritto di aglio e guanciale dell’azienda biologica Turini con l’olio Evo Tresor, su cui ha cucinato degli straccetti di carne Wagyu Maremma sfumati con un Viogner dei Vignaioli del Morellino. Piatti “laidi e corrotti”, come usa sempre dire.

Dopo lo show di Giorgione, ha seguito un buffet che ha legato solidarietà ed eccellenze del territorio tra cui i pluripremiati formaggi del Caseificio Il Fiorino, la porchetta della macelleria La Ganga, la bruschetta del Panificio Mangiavacchi con l’olio Tresor, i nodini fiordilatte della Biologica Rustici, la pasta di grani antichi La Toscanina con con il “sugo bianco” di carne Wagyu Maremma, gli straccetti di Maremmana con le verdure dell’azienda Turini. Tutto accompagnato dai vini della Fattoria Mantellassi, Gagia Blu e Vignaioli del Morellino di Scansano, magistralmente serviti dai sommelier A.I.S.

Per finire la cena in bellezza sono state servite le dolcezze di Paolo Rufo, pasticcere in Albinia, abbinate ai liquori Bepi Tosolini.

L’evento ha unito convivialità, partecipazione e solidarietà, confermando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra associazioni, cittadini e protagonisti del mondo della cucina e del vino per sostenere progetti di grande valore sociale e sanitario.

Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa: «Grazie alla generosità dei partecipanti e all’impegno degli organizzatori, l’incasso raccolto rappresenta un contributo significativo per migliorare la prevenzione e rafforzare le possibilità di diagnosi tempestiva, elemento fondamentale nella lotta contro i tumori. Eternamente grazie a Giorgio Barchiesi, alla Famiglia Bismuto, a Francesca Bini e Simona Tozzi, a Carlo Sestini, ai giovani pianisti, a tutte le fatine e a tutte le aziende che hanno reso possibile questo meraviglioso evento».