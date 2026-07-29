GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per venerdì 31 luglio alle 8:30.

Di seguito le proposte trattate:

– Comunicazioni istituzionali;

– Regolamento comunale disciplinante il contributo di costruzione – Approvazione del testo (Fabrizio Rossi);

– Approvazione del nuovo “regolamento disciplinante l’applicazione delle sanzioni per gli illeciti paesaggistici” del Comune di Grosseto (Fabrizio Rossi);

– Istituzione della consulta comunale dei giovani e approvazione del regolamento comunale della consulta dei giovani denominata “Spazio Giovani – Laboratorio di cittadinanza attiva e inclusione sociale; (Carla Minacci)

– Riaffidamento delle somme discaricate all’Agenzia all’Agenzia delle Entrate – Riscossione esercizio della facoltà prevista dalla lettera C), Comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, N. 110 e adesione alle condizioni di servizio; (Simona Rusconi)

– Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2026 ai fini TARI; (Erika Vanelli)

– Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) – Modifiche (Simona Rusconi);

– Approvazione delle tariffe sui della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2026 (Simona Rusconi);

– Approvazione primo aggiornamento “Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2027/2028”; (Antonfrancesco Vivarelli Colonna);

– D.LGS. N. 267/2000 ARTT. 175 e 193: Assestamento generale del bilancio 2026 – 2028 dell’Istituzione Le Mura e salvaguardia degli equilibri (Luca Agresti);

– Documento unico di programmazione (DUP) 2027 – 2029 (Luca Agresti);

– “Piano nazionale di edilizia abitativa”, intervento integrato da localizzare nei lotti N.4 e N. 5 del P.E.E.P Stiacciole, – Convenzione repertorio N. 31380 in data 13/12/2006 – Approvazione schema compravendita e precostituzione di condominio mediante costituzione reciproca diritti di superficie comune di Grosseto E.P.G. S.P.A. (Riccardo Ginanneschi);

– Oggetto: riconoscimento della legittimità del debito fuor bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) , del D.LGS. 18 agosto 2000, N.267, derivante dalle spese di lite liquidate nelle pronunce del consiglio di stato nella controversia “Paolo Sellari Franceschini C. Comune di Grosseto” (Luca Agresti);

– Ordine del giorno “Corridoio Tirrenico priorità infrastrutturale: introduzione tecnica e inquadramento strategico”.

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw.