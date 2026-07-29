FOLLONICA. FOLLONICA – Gianluca Quaglierini non è più il segretario del circolo di Rifondazione Comunista di Follonica. In una nota Quaglierini presenta le sue dimissioni e spiega i motivi di questa scelta.

«Per cinque anni consecutivi ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di segretario PRC nella seconda città della Provincia. Sono stati cinque anni sicuramente impegnativi ma allo stesso tempo entusiasmanti, dove sono stati davvero pochi i momenti bui. Nei miei anni di attività politica ho sempre messo il nostro Partito davanti a tutto. Giorni, settimane, mesi spesi dietro all’organizzazione di banchetti, comunicati stampa, iniziative pubbliche e continue attività sul territorio».

«Oggi, però, motivi personali e qualche acciacco di salute mi impediscono di continuare a svolgere questo ruolo e mi portano a rassegnare le mie irrevocabili dimissioni. La prima volta che sono stato eletto segretario a Follonica, nel 2013, eravamo 10 iscritti/e. Durante l’ultimo congresso invece, svoltosi il primo dicembre 2024, avevano diritto a votare 66 compagni e compagne. Una presenza rafforzata da una numerosa componente giovanile che ha dato una ulteriore spinta nello svolgimento dell’attività. Ne abbiamo fatta di strada».

«Oggi il Partito a Follonica ha una credibilità, un’importanza e un ascolto che pochi anni fa erano impensabili e gode del 9% del consenso tra la cittadinanza, come abbiamo visto alle ultime elezioni amministrative dove ci siamo presentati all’interno della lista Follonica a Sinistra. Oggi, a Follonica, non si chiedono più se il Partito esiste. E questo grazie soprattutto al grande collettivo di uomini e donne militanti, che è sempre stata la principale forza del Circolo, e all’impegno quotidiano che non conosce sosta nemmeno durante le festività estive o natalizie».

«Ma un Partito, così come un’associazione, non può mai fare affidamento totale su una singola persona. Il collettivo saprà tranquillamente andare avanti e saprà decidere la soluzione migliore da qui al prossimo congresso, anche in ottica delle prossime elezioni amministrative che dovranno essere affrontate dal Partito con una nuova guida. Oltre ai doverosi ringraziamenti ai miei compagni di viaggio di questi anni, vorrei ringraziare i referenti delle altre forze politiche con cui mi sono trovato a interloquire. Non parlo solo di coloro che fanno parte della coalizione di centrosinistra, ma anche degli avversari politici, perché anche i confronti più acerbi e gli scontri più duri, quando non sconfinano nell’inciviltà, portano insegnamenti e fanno crescere».

«Gli attestati e i ringraziamenti che mi sono arrivati dagli iscritti e dalle iscritte del Circolo dimostrano che il lavoro fatto è stato tanto e qualche risultato lo ha portato. E sono io, di fatto, che devo ringraziare tutti e tutte loro per il senso di appartenenza e la serietà che hanno sempre dimostrato».