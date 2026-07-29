BAGNI DI LUCCA – Tragedia nel pomeriggio di oggi sul torrente Lima, in località Ponte a Maggio, nel comune di Bagni di Lucca, dove un ragazzo di 27 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato dal ponte. Il giovane si trovava nel torrente insieme ad altri due ragazzi per fare il bagno.

Il tuffo e i soccorsi

L’allarme è scattato quando il 27enne, dopo il tuffo dal ponte, non è più riemerso. Sul posto sono intervenute due squadre della sede centrale del comando dei vigili del fuoco con operatori in assetto fluviale. Gli altri due ragazzi sono stati recuperati dal personale dei soccorritori fluviali alluvionali e affidati alle cure dei sanitari presenti sul posto.

Il recupero del corpo

Per le ricerche del giovane è intervenuta anche una squadra di sommozzatori del nucleo di Livorno. Il corpo del ragazzo di 27 anni è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco: il medico presente sul posto ne ha constatato il decesso.