GROSSETO. Incidente nella rotatoria di viale Europa e via Bulgaria. Un’auto e una bici elettrica sono rimaste coinvolte e l’uomo che si trovava in sella alla bici ha avuto la peggio.

Dopo l’impatto è finito a terra. Una volta soccorso è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia.

L’uomo deve aver perso molto sangue perché in corrispondenza dell’incidente era presente una grande macchia di sangue.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.

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(notizia in aggiornamento)