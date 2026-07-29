MANCIANO – Incendio a Poggio Murella nel primo pomeriggio di oggi. Intorno alle 14 i vigili del fuoco sono intervenuti per un rogo sviluppatosi a pochi chilometri dalla frazione del comune di Manciano, che ha interessato terreni incolti e una porzione di bosco.

Le squadre in azione e l’elicottero

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Manciano e dell’Aib rurale di Ansedonia, supportate dalle squadre antincendio dell’Unione dei Comuni. Considerata l’estensione dell’incendio, è stato inoltre attivato l’elicottero della Regione Toscana, che ha effettuato alcuni lanci d’acqua per contenere le fiamme.

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Gli accertamenti dei forestali

Sul luogo del rogo sono intervenuti anche i carabinieri forestali per gli accertamenti di competenza, che dovranno stabilire le cause che hanno innescato l’incendio.

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