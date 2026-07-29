GROSSETO – Hanno visto la luce in giornata i tre gironi di serie C. Sessanta squadre pronte a misurarsi in un torneo professionista, con l’Us Grosseto inserito nel B (foto d’archivio di Paolo Orlando). Queste le diciannove avversarie dei biancorossi: Atalanta Under 23, Campobasso, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Livorno, Ostiamare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, Sambenedettese, Spezia, Torres, Vado e Vis Pesaro.

Vecchie conoscenze, qualche novità, dejavù e rivali storiche insomma, per un girone variegato ed interessante che vedrà i torelli impegnati in trasferta in un po’ tutto il centro Italia.

Fra colpi di mercato – di cui si registrano quelli riguardanti i centrocampisti Raffaele Gallucci e Emmanuele Lorenzelli e l’attaccante Jacopo Lorenzini – e organizzazione interna alla società, prende sempre più forma la stagione degli unionisti, ben intenzionati a figurare bene e, come dichiarato, ad avvicinarsi il più possibile ai playoff.