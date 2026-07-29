GROSSETO. 20 i punti monitorati nella costa toscana, la metà è risultata oltre i limiti di legge, e sono quasi tutti alle foci dei fiumi. Criticità sono state rilevate, anche in Maremma, soprattutto per concentrazioni microbiologiche elevate di Escherichia coli e di Enterococchi intestinali. Le segnalazioni di Goletta Verde alle autorità competenti partono se la concentrazione anche solo di una di queste due specie microbiologiche supera il limite previsto dalla legge.

Questi, in sintesi, i dati presentati oggi alla conferenza stampa della 40esima edizione di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che da metà giugno a inizio agosto navigherà lungo la Penisola in difesa di mare e coste.

Sono intervenuti Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana, Marco Mancini, ufficio scientifico Legambiente nazionale, Federico Gasperini, direttore Legambiente Toscana, Pietro Rubellini, Commissario Arpat, Alessia Merlo, responsabile Coordinamento Area 2 – Conou e Tommaso Campanile, presidente Conoe.

Il monitoraggio della costa della Toscana quest’anno si è svolto nei giorni 6, 7 e 8 del mese di luglio: i volontari e le volontarie di Goletta Verde di Legambiente hanno campionato 20 punti alla ricerca di potenziale inquinamento per una mancata o inefficiente depurazione.

L’analisi dettagliata per la provincia di Grosseto mostra una situazione divisa esattamente a metà: tre punti su sei superano l’esame della Goletta, mentre gli altri tre evidenziano problemi di inquinamento.

Il bilancio nella provincia di Grosseto: i promossi

I punti promossi (entro i limiti):

Castiglione della Pescaia : promosso il prelievo alla foce del fiume Bruna;

: promosso il prelievo alla foce del fiume Bruna; Orbetello (Bocche di Albegna) : entro i limiti di legge il campione prelevato a mare nei pressi della foce del fiume Albegna;

: entro i limiti di legge il campione prelevato a mare nei pressi della foce del fiume Albegna; Monte Argentario: promosso il monitoraggio effettuato sulla spiaggia fronte canale in località Poggio Pertuso / Cala Galera.

I bocciati

Orbetello (Fonteblanda) : giudicato “ inquinato ” il punto prelevato alla foce del fiume Osa;

: giudicato “ ” il punto prelevato alla foce del fiume Osa; Follonica : giudizio di “ fortemente inquinato ” per la foce del fiume Gora;

: giudizio di “ ” per la foce del fiume Gora; Orbetello (Ansedonia): risultato “fortemente inquinato” il punto al fosso della Tagliata Etrusca.

Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base dello schema seguente:

Inquinati: Enterococchi intestinali > 200 Ufc/100 ml e/o Escherichia coli > 500 Ufc/100 ml.

Fortemente inquinato: Enterococchi intestinali > 400 Ufc/100 ml e/o Escherichia coli > 1000 Ufc/100 ml.

(Ufc sta per Unità formanti colonia)

Le criticità del sistema depurativo e i cartelli mancanti

Legambiente osserva come le criticità riscontrate nelle zone di Follonica e Ansedonia si confermino purtroppo stabili rispetto ai rilevamenti passati. Le foci dei fiumi rimangono i punti principali in cui si concentrano le debolezze del sistema di depurazione delle acque reflue, messe ulteriormente sotto stress dal picco di presenze turistiche estive.

A questo si aggiunge la questione dell’informazione ai bagnanti. Nel monitoraggio regionale è stato riscontrato che nell’85% dei punti controllati non erano presenti i cartelli sulla qualità delle acque e nel 60% dei punti di foce mancavano i cartelli di divieto di balneazione, la cui installazione spetta alle amministrazioni comunali.

«L’installazione di questi avvisi è responsabilità diretta delle amministrazioni costiere che governano il territorio e devono provvedere a una corretta informazione ai cittadini nel caso in cui ce ne sia bisogno – dice Legambiente in un comunicato – Sappiamo che le foci dei fiumi non sono balneabili, ma crediamo sia utile che questa informazione sia sempre restituita ai cittadini, poiché spesso in prossimità delle foci si vengono a creare spazi di spiaggia libera utilizzata dai bagnanti, che potrebbero essere quindi esposti anche a un potenziale rischio di contaminazione fecale per una inefficiente o assente depurazione».

Goletta Verde arriva in Maremma: il programma a Punta Ala (30 e 31 luglio)

Dopo la presentazione dei dati, l’equipaggio e i tecnici di Goletta Verde approdano direttamente in provincia di Grosseto per due giorni di incontri, seminari e iniziative educative alla Marina di Punta Ala.

Giovedì 30 luglio:

Ore 17:00 (Yacht Club Punta Ala) : Seminario “Promozione del turismo sostenibile e responsabile – Aspettando Festambiente” con la premiazione de “Il Mare più bello in Toscana”. Tra gli interventi previsti figurano la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi , l’assessore regionale al Turismo Leonardo Marras , il presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza e il segretario nazionale di Legambiente Angelo Gentili .

: Seminario “Promozione del turismo sostenibile e responsabile – Aspettando Festambiente” con la premiazione de “Il Mare più bello in Toscana”. Tra gli interventi previsti figurano la sindaca di Castiglione della Pescaia , l’assessore regionale al Turismo , il presidente di Legambiente Toscana e il segretario nazionale di Legambiente . Ore 17:00 (A bordo di Goletta Verde): Laboratori ludico-didattici gratuiti sul tema del mare dedicati ai bambini dai 4 anni in su.

Venerdì 31 luglio: