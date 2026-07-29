GAVORRANO – In questa settimana il Parco Nazionale delle Colline Metallifere sta ricevendo la visita dei Validatori dell’Unesco per la missione di controllo; è infatti inserito dal 2010 nella European and Global Geoparks Network Under the Auspices of Unesco, la Rete tematica Europea dei Geoparchi Unesco che favorisce lo scambio di esperienze e l’attivazione di sinergie fra realtà simili.

I Geoparchi sono soggetti ogni quattro anni a un riesame del funzionamento e della qualità, al termine del quale ricevono una carta verde se rispondono ancora pienamente ai criteri, oppure una carta gialla se non hanno più i requisiti, ed in tal caso vengono concessi due anni per adeguarsi.

Esistono 229 Geoparchi distribuiti in 50 Paesi del mondo, di cui 109 in Europa e 12 in Italia; il ruolo che i Geoparchi italiani svolgono attualmente all’interno delle reti Egn e Ggn è particolarmente significativo, non solo per il numero decisamente importante di territori coinvolti, ma soprattutto per la qualità del patrimonio geologico che rappresentano a livello nazionale ed internazionale.

Essi adottano sui propri territori strategie gestionali innovative, in cui la geo-conservazione e le attività didattiche, divulgative e di valorizzazione sono in grado di attivare un percorso virtuoso per lo sviluppo sostenibile, un processo di riqualificazione e di valorizzazione territoriale attento al rispetto delle culture locali, proiettato verso un nuovo modello di uso del territorio.

Il Parco delle Colline Metallifere è un vero e proprio distretto culturale, un parco geologico, minerario e di archeologia industriale in cui i siti sono integrati con le risorse naturalistiche e paesaggistiche, con le strutture museali e con esempi dell’architettura e dell’arte medievale.

Oltre che per le evidenze della lunga storia mineraria connessa con la coltivazione e la lavorazione delle risorse metallifere, il territorio del Parco si contraddistingue per una complessa ed articolata geodiversità costituita da una vasta gamma di formazioni rocciose di età comprese tra il Paleozoico e il Quaternario, giacimenti minerari e più di 250 specie di minerali individuati.

La novità rispetto alle scorse validazioni è che il Geoparco è stato ampliato rispetto alla superficie del Parco Nazionale, ed ha incluso anche i comuni di Castelnuovo di Val di Cecina e Pomarance in provincia di Pisa e Radicondoli in provincia di Siena.

I validatori Kati Kangas del Salpausselkä Unesco Global Geopark (Finlandia) e Henning Zellmer dell’Harz Braunschweiger Land – Ostfalen Unesco Global Geopark (Germania) stanno quindi visitando non solo i sette comuni del Parco Nazionale, ma anche i tre che sono stati aggiunti al Geoparco Unesco, accompagnati dalla Presidente Fabiola Favilli, dal direttore Salvatore Livreri Console e dai collaboratori tecnici del Parco.

Il programma include visite a:

Monterotondo (Biancane, Mubia, caseificio geotermico)

Larderello nel comune di Pomarance (Centrale Geotermica Enel Green Power e Museo della Geotermia)

Sasso Pisano nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina (Antiquarium – Porta del Parco, percorso delle Fumarole, birreria geotermica)

Radicondoli (Museo Le Energie del Territorio)

Follonica (Museo Magma)

Scarlino (Museo Maps, ex terminal minerario di Terra Rossa)

Massa Marittima (Villaggio minerario di Niccioleta con il Centro di Documentazione, Museo Subterraneo, Museo di San Pietro all’Orto. Presentazione dei progetti D.R.A.G.O., Biodistretto Colline della Pia, Comunità del Cibo e della Agrobiodiversità della Maremma e Green Fashion – con l’eco stilista Eleonora Riccio, l’Università di Siena ed il Centro della Scienza e della Tecnica della Fondazione Polo Universitario Grossetano.)

Montieri (Geositi Le Roste, Cornate di Gerfalco, Poggio Mutti)

Gavorrano (Museo Geomet)

La valutazione si concentra sui siti rappresentativi del patrimonio geologico, degli elementi del patrimonio naturale e culturale, della protezione dei geositi e la loro geo-conservazione, oltre alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture per l’interpretazione del patrimonio geologico, come i musei.

Protagonisti sono anche il geoturismo, le attività e strumenti di educazione ambientale, la promozione del territorio, il rapporto con le imprese locali e la partecipazione di chi vive il Parco alle iniziative che vengono organizzate, nonché le attività di monitoraggio, le relazioni internazionali e con le amministrazioni locali, i rapporti con le università.