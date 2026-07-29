GROSSETO – L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Grosseto rende noto l’elenco dei professionisti disponibili per garantire il servizio di emergenza odontoiatrica nel mese di agosto 2026, a tutela dei residenti e dei turisti anche nel periodo estivo (immagine di archivio).

«Il servizio – dichiarano la presidente dell’Ordine, Paola Pasqualini, e il presidente della Commissione albo odontoiatri, Carlo Paoli – rappresenta un presidio fondamentale per rispondere alle urgenze odontoiatriche in una fase dell’anno in cui molte attività riducono o interrompono l’attività ordinaria.

Per questo ringraziamo tutti i colleghi che hanno aderito all’iniziativa, confermando senso di responsabilità, disponibilità e attenzione verso la comunità, e invitiamo a fare riferimento ai professionisti indicati per le necessità urgenti, ricordando l’importanza di un utilizzo appropriato del servizio di emergenza odontoiatrica».

Ecco l’elenco dei professionisti con l’indicazione delle sedi, dei periodi di disponibilità (anche nei week-end) e dei contatti. Giacomo Tambelli (via Roma 24, Porto Santo Stefano; dal 1 al 31 agosto, sabato sì e domenica no; 0564 813535); Virginia Barrasso (via Aurelia Nord 217/int 15, Grosseto; dal 1 al 31 agosto, sabato e domenica sì; 327 0327448); Fabio Pallari (via Ximenes 13, Grosseto; dal 1 al 7 agosto e dal 26 al 31 agosto, sabato sì e domenica no; 347 5042017); Centro Odontoiatrico Corciolani (via dei Barberi 108, Grosseto; dal 3 al 7 agosto e dal 24 al 31 agosto, sabato e domenica no; 351 5778483); Andrea Parrucci (via Udine 1, Grosseto; dal 1 al 31 agosto; sabato e domenica sì; 392 9706394); Glauco Chisci (via Ricasoli 18, Grosseto; dal 1 al 31 agosto, sabato e domenica sì; 347 7276793); Simone Marini (piazza Brennero 9, Grosseto; dal 1 al 31 agosto, sabato e domenica no; 0564 070642); Giuseppe Di Santi (via San Paolo 16a, Porto Ercole; dal 1 al 31 agosto, sabato e domenica sì; 370 3623847); Paola Venezia (via Buozzi 85, Follonica; dal 1 al 8 agosto e dal 18 al 31 agosto, sabato e domenica sì; 347 8102678); Danilo Solari (via della Cava 15, Porto Santo Stefano; dal 1 al 31 agosto, sabato e domenica no; 0564 812528); Elena De Cesaris (via Porciatti 25, Grosseto; dal 1 al 31 agosto, sabato e domenica sì; 345 4914296); Paolo De Cesaris (via Porciatti 25, Grosseto; dal 1 al 31 agosto, sabato e domenica sì; 345 4914296); Tatiana Rogalla (via Orbetellana 8, Scansano; dal 1 al 31 agosto, sabato e domenica no; 370 1427428); Cinzia Ventucci (via Mura di Levante 28, Orbetello; dal 1 al 31 agosto, sabato e domenica sì; 335 6875625).

L’elenco dei medici con i contatti e le disponibilità è pubblicato sul sito dell’Ordine (https://www.omceogrosseto.it/).