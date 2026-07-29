GROSSETO – Dopo il successo delle passate edizioni torna il contest de Il Giunco dedicato a Dilettando, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini, per permettere alle esibizioni non premiate di poter essere ripescate per la semifinale e per la finale di Grosseto.
Come funziona il voto
Si vota con le schede che trovate qui fino al 25 agosto alle 21. Il più votato accede di diritto alla finale, mentre il secondo e il terzo accedono alla semifinale. Le schede vengono pubblicate alla fine di ogni tappa.
La semifinale ci sarà il 29 agosto a Tresort Oil Glamping e la finale il 5 settembre a Grosseto.
• La Puntata di Cinigiano
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