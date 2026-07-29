GROSSETO – Fumata bianca sul Centro sportivo di Roselle. L’Unione Sportiva Grosseto 1912 esprime soddisfazione per la «positiva conclusione del percorso di mediazione con il Comune di Grosseto», che ha portato alla definizione dell’accordo per la gestione dell’impianto Carlo Pucci.

Cosa prevede l’intesa

L’intesa raggiunta consente alla società di «proseguire la gestione del centro sportivo, nel rispetto di quanto concordato con l’amministrazione comunale, garantendo così continuità a un progetto ritenuto fondamentale per lo sviluppo della prima squadra, del settore giovanile e dell’intero movimento biancorosso».

Il ringraziamento della società

L’Unione Sportiva Grosseto 1912 ringrazia tutti coloro che, «con impegno, disponibilità e senso di responsabilità, hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato, che rappresenta «una solida base per il futuro della società e delle tante famiglie che ogni giorno vivono il Centro sportivo Carlo Pucci».