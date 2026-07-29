CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, 29 luglio, in località Piastrone, nella zona di Punta Ala, dove un ciclista di 77 anni è rimasto ferito dopo una caduta lungo una cessa tagliafuoco.

Per recuperarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco e dell’elicottero del Reparto volo di Cecina.

Intervento in una zona impervia

L’uomo, residente a Lucca e in vacanza in Maremma, stava percorrendo in bicicletta la cessa tagliafuoco quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto rovinosamente.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione del terreno. La squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Follonica ha raggiunto con un mezzo fuoristrada il punto più vicino al luogo dell’incidente, proseguendo poi a piedi per circa 500 metri fino a raggiungere il ferito.

Recuperato con il verricello

Una volta prestata la prima assistenza, il 77enne è stato trasportato in un’area idonea alle operazioni di recupero. Da lì è stato issato a bordo dell’elicottero del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Cecina mediante verricello.

L’uomo è stato quindi trasferito direttamente all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario. Le sue condizioni non sono state rese note.