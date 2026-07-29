GROSSETO – Forza Italia Giovani della provincia di Grosseto torna sul tema dell’aumento delle tariffe di Autolinee Toscane, dopo che il Consiglio Comunale di Grosseto ha approvato, con il voto di tutti i gruppi di maggioranza, un ordine del giorno che impegna sindaco e giunta a farsi promotori, presso la Regione, di una linea intransigente a tutela di chi usufruisca del trasporto pubblico locale.

“Quando a giugno avevamo definito quell’aumento una beffa, qualcuno ci ha accusato di fare solo polemica — dichiarano il segretario provinciale Cesare Spinelli e il segretario comunale di Grosseto Ludovico Baldi — I fatti ci hanno dato ragione due volte: primo, perché la Regione ha dovuto correggere il tiro in poche settimane, segno che quell’aumento non era affatto scolpito nella pietra come inizialmente sostenuto; secondo, perché la pressione dei territori, dei Comuni e delle forze politiche come la nostra ha prodotto un risultato concreto.”

Dai 12 milioni di euro inizialmente stanziati a giugno per dimezzare l’aumento sugli abbonamenti, la Regione Toscana è arrivata ad annunciare ulteriori 3,5 milioni di euro di bonus diretto ai cittadini e la creazione di un osservatorio regionale sul trasporto pubblico, con la partecipazione di Anci e Upi. Il 21 luglio si è inoltre tenuta la conferenza permanente del trasporto pubblico locale con Comuni e Province, convocata proprio per verificare la disponibilità di ulteriori risorse capaci di ridurre il costo del biglietto.

“Bene l’osservatorio, bene i 3,5 milioni aggiuntivi — proseguono Spinelli e Baldi — ma il biglietto a 2 euro dal 1° agosto resta un aumento del 17% in un anno, dopo un incremento complessivo del 53% dal 2023 ad oggi. Non ci accontentiamo di un passo indietro parziale quando la posta in gioco è la mobilità quotidiana di studenti, lavoratori e famiglie della Maremma, un territorio dove il trasporto pubblico spesso non è un’opzione, ma l’unica alternativa possibile.”

Vale la pena ricordare che il contratto con Autolinee Toscane, firmato nel 2013-2014, era stato costruito in un contesto di inflazione praticamente nulla e prima della pandemia: un impianto ormai datato, che oggi scarica sugli utenti costi che il piano economico-finanziario originario non aveva previsto. Un limite strutturale che la sola gestione emergenziale dei bonus non risolve, e su cui la Regione dovrà prima o poi intervenire in modo organico.

“Come Forza Italia Giovani di Grosseto continueremo a monitorare l’esito del confronto tra Regione ed enti locali — concludono i due esponenti — e a chiedere che ogni euro recuperato con la pressione dei territori venga effettivamente restituito ai cittadini, non assorbito da comunicati stampa. I giovani e le famiglie della Maremma meritano un trasporto pubblico che funzioni, non tariffe che salgono più veloce del servizio che migliora”.