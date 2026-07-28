FOLLONICA – Ancora un atto vandalico ai danni di beni pubblici a Follonica. Questa volta nel mirino sono finiti i bagni pubblici di viale Italia, sul lungomare, dove ignoti hanno aperto e manomesso le centraline che ne comandano l’apertura.

Il raid sui bagni di Pratoranieri

I servizi igienici presi di mira si trovano all’altezza della spiaggia libera Tony’s, nel quartiere di Pratoranieri, proprio davanti all’arenile. Le strutture erano state installate soltanto pochi mesi fa e rappresentano un servizio pensato per residenti e turisti che frequentano il tratto di costa. La manomissione delle centraline rischia ora di comprometterne il funzionamento.

Un nuovo caso di vandalismo

Non è il primo episodio del genere in città: i danneggiamenti ad arredi e strutture pubbliche, soprattutto nella zona del lungomare, sono ormai ricorrenti nella stagione estiva. Un atto vandalico che, oltre al danno economico per la collettività, priva cittadini e bagnanti di un servizio utile nei mesi di maggiore affluenza.

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