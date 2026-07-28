GROSSETO – Cambio al vertice della SoCremMar onlus, la Società per la cremazione della Maremma. Nei giorni scorsi, a Grosseto, si è tenuta l’assemblea dei soci per il rinnovo degli organi statutari: dopo circa vent’anni l’architetto Roberto Aureli ha lasciato la carica di presidente a Emanuel Cerciello.

Ad Aureli la presidenza onoraria

All’architetto Aureli l’assemblea ha attribuito la carica di presidente onorario, riconoscendone il ruolo nella crescita dell’associazione. Sotto la sua guida SoCremMar ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione del Tempio crematorio cittadino, una struttura moderna e funzionale che colloca Grosseto all’avanguardia a livello nazionale.

Cerciello: «Lavoro capillare con le istituzioni»

Il neoeletto presidente Emanuel Cerciello si è impegnato ad avviare un lavoro capillare e collaborativo con le istituzioni della provincia di Grosseto, con l’obiettivo di tutelare gli interessi dei soci e di salvaguardare e potenziare i servizi a loro rivolti.