GROSSETO – “La gestione dell’acqua non può più essere terreno di scontro ideologico”. A dirlo è Stefano Gosti, responsabile ambiente del Partito democratico Grosseto.

“I cambiamenti climatici stanno trasformando profondamente la Maremma: siccità sempre più frequenti, eventi meteorologici estremi e la risalita del cuneo salino stanno mettendo a rischio l’agricoltura, l’ambiente e lo sviluppo economico del nostro territorio. Di fronte a questa realtà non è più tempo di recriminazioni o contrapposizioni, ma di scelte concrete e condivise.”

“La Maremma non deve reinventare soluzioni già sperimentate con successo. In Italia e all’estero esistono modelli virtuosi di gestione della risorsa idrica che dimostrano come sia possibile coniugare tutela ambientale, sicurezza idrica e competitività delle imprese. Il riuso delle acque depurate, i piccoli invasi diffusi, la ricarica controllata delle falde e i moderni sistemi di irrigazione rappresentano esperienze da adattare e sviluppare anche nella nostra provincia.”

“Tra le priorità vi sono la semplificazione delle procedure per la realizzazione dei piccoli invasi aziendali e interaziendali, l’utilizzo delle acque affinate del depuratore di Grosseto a servizio dell’agricoltura, l’attuazione del Piano Invasi del Consorzio di Bonifica Toscana Sud n. 6, quale strumento fondamentale per incrementare la capacità di accumulo e distribuzione della risorsa idrica sul territorio, e la riapertura del confronto sul progetto dell’invaso del Merse, da ripensare secondo criteri moderni di sostenibilità ambientale, paesaggistica ed economica.”

“Garantire la disponibilità della risorsa idrica significa tutelare gli investimenti delle imprese agricole, salvaguardare le falde dall’eccessivo sfruttamento e accompagnare uno sviluppo compatibile con l’equilibrio ambientale della Maremma. Significa anche dare certezza agli agricoltori, che sono i primi custodi del territorio e del paesaggio. Per questo è necessario un salto di qualità sul piano politico e istituzionale. La proposta è quella di istituire un Piano Straordinario per la Sicurezza Idrica della Maremma, promosso dalla Regione Toscana insieme ai Comuni, al Consorzio di Bonifica, ad Acquedotto del Fiora, alle organizzazioni agricole e alle associazioni di categoria. Un tavolo permanente chiamato a definire priorità, tempi certi e risorse per realizzare le opere necessarie e superare definitivamente i ritardi del passato.”

“Allo stesso tempo, è indispensabile che il Governo sostenga questo percorso inserendo nei futuri provvedimenti nazionali misure specifiche a favore degli investimenti nelle infrastrutture idriche strategiche. Servono risorse dedicate, procedure più snelle e strumenti normativi che consentano di accelerare la realizzazione di invasi, reti irrigue, sistemi di riuso delle acque e tutte quelle opere indispensabili per migliorare la sicurezza idrica della provincia di Grosseto e, soprattutto, delle campagne maremmane.”