IMPRUNETA (FI). Una lettera contenente minacce di morte è stata recapitata lunedì 27 luglio a Vincenzo Del Regno, segretario comunale di Impruneta e dirigente del Comune della Città metropolitana di Firenze. La missiva, scritta a mano, è firmata con la dicitura «Ordine Nuovo», nome che richiama l’organizzazione politica di estrema destra attiva negli anni Settanta.

Nel testo si legge la frase: «Smettila con i video o farai una brutta fine». La lettera contiene inoltre una minaccia rivolta anche a una familiare di Del Regno e si conclude con un insulto e la parola «morirai».

Del Regno è molto conosciuto a Follonica: in passato era stato segretario comunale della città del Golfo e dove recentemente aveva partecipato alla vita politica della città, prima a sostegno del sindaco Matteo Buoncristiani e poi criticando le scelte dell’attuale maggioranza, era stato

Secondo quanto si apprende, Del Regno sta procedendo a presentare una formale denuncia-querela alle autorità competenti, che saranno chiamate a svolgere gli accertamenti per individuare l’autore della lettera e verificarne l’origine. In base alle informazioni disponibili, il contenuto della missiva potrebbe essere collegato a una serie di video pubblicati sui social dallo stesso Del Regno. Nei filmati il segretario comunale aveva replicato alle critiche di alcuni consiglieri di opposizione, da lui definiti ironicamente «i falsi martiri di Impruneta», nell’ambito di una polemica relativa ai tempi di accesso agli atti. Al momento non risultano elementi che consentano di attribuire con certezza la paternità della lettera o di confermare il collegamento con la vicenda politica richiamata nella stessa. Saranno le indagini a chiarire il contesto e le responsabilità dell’episodio.