ORBETELLO – Importante intervento di manutenzione del Consorzio di Bonifica sul torrente Osa. I lavori, attualmente in corso e realizzati in convenzione con la Regione Toscana che ha finanziato il progetto con 228mila euro, prevedono un ampio riescavo del corso d’acqua, in particolare della canaletta di magra e delle banche interne.

Un’operazione significativa che prevede il movimento di circa 22mila metri cubi di terra, che vengono successivamente trasportati in altre zone per il recupero con finalità agricole. L’intervento permetterà di ricostruire correttamente la sezione del torrente, così come previsto dal progetto del Consorzio, in modo da regolarizzare lo scorrimento delle acque verso valle e aumentare la capacità del bacino di smaltire le piene.

Il cantiere si sviluppa nel tratto che parte dal ponte della strada Provinciale di San Donato e si sviluppa per una lunghezza di circa 2,5 chilometri. Si tratta della porzione di torrente maggiormente interrata e che necessitava in modo prioritario di manutenzione, un intervento richiesto anche dal Comune di Orbetello.

“Periodicamente – spiega Massimo Tassi, responsabile area manutenzione di Cb6 – lavori come questi sono necessari in alcuni dei corsi d’acqua più importanti che gestiamo. La costante attività di monitoraggio ci permette di capire quando l’interramento raggiunge un livello tale da rendere indispensabile un nostro intervento”. Il finanziamento regionale permette di coprire sia le spese dell’intervento, che del trasporto della terra. Le operazioni, in corso già dal mese di giugno, procedono secondo i tempi stabiliti per concludersi entro la fine di agosto.