GROSSETO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Enrico De Nicola, a Grosseto, dove un’auto e una bicicletta si sono scontrate.

Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 57 anni.

I soccorsiL’allarme al 118 è scattato alle 14.55. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza Blsd della Croce rossa e l’automedica di Grosseto, che hanno prestato le prime cure alla donna.

La 57enne è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale Misericordia per gli accertamenti e le cure del caso.

I rilievi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dello scontro. Al momento non sono note le cause che hanno portato all’impatto tra i due mezzi.

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