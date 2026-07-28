Foto di repertorio

CASTEL DEL PIANO – Incendio in corso da circa un’ora nella zona di Montenero d’orcia, nel comune di Castel del Piano, sull’Amiata.

Le fiamme hanno divorato una parte di bosco e sterpaglie. Sul posto una squadra Aib, antincendio boschivo e una dei vigili del fuoco di Arcidosso che oltre a spegnere le fiamme si sono spesi a difesa delle abitazioni presenti nella zona.

Anche l’elicottero della Regione Toscana è intervenuto con alcuni lanci d’acqua.

Le squadre antincendio sono ancora al lavoro.