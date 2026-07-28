GROSSETO – Su due ruote, in giro per il mondo. Questa volta il maremmano Davide Cannetti si è spinto con la sua Vespa fino in Grecia.

La prima grande tappa uscito dalla Maremma è stata in Italia e precisamente nel Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto (provincia di Ancona) «Per ricevere la benedizione della Madonna nera – ricorda Davide nel suo resoconto – Poi dal porto di Ancora ho preso il traghetto per Igoumenitsa che si trova nel nord-ovest della Grecia vicino ai confini con l’Albania».

Proprio da questo scalo marittimo inizia il viaggio in terra Ellenica. «Il 1º giorno sono arrivato a Patrasso e il giorno successivo mi sono spostato ad Olimpia la città che ha dato vita ai primi Giochi olimpici nel 776 a.C – ricorda Davide – Successivamente mi sono traferito a Kalamata nel Peloponneso e poi ho proseguito fino a Leonidio, paese famoso per le sue spettacolari pareti di roccia».

Sparta, Atene, Corinto e le Meteore

Poi non poteva mancare una visita a Sparta «Che in realtà mi aspettavo più affascinante – ricorda – invece è una città moderna che non mostra quasi niente dell’antica cultura Spartana. Da qui mi sono traferito ad Atene per visitare i posti archeologici che la distinguono. Mi sentivo gli occhi di tutti addosso mentre passavo con mia vecchia vespa nel traffico caotico di Atene, ma tutto sommato è stata una bella esperienza».

«In questa famosa città si passa dal traffico e dal caos totale a luoghi immersi nella storia con un contrasto che per me è troppo estremo – racconta Davide – Da Atene poi mi sono spostato a Corinto famosa per la sua posizione strategica sul mare e luogo di numerosi conflitti sia tra popoli Ellenici che tra Grecia e impero Romano».

«Distrutta e ricostruita più volte è una meta degna di essere visitata – racconta Davide – Poi ho proseguito fino a Meteora che è il posto della Grecia che mi ha affascinato di più con gli omonimi monasteri ortodossi arroccati su enormi pilastri di roccia naturale che sembrano sospesi in aria».

Il ritorno in Italia

Da qui è iniziato il viaggio di ritorno verso casa, durato 3 giorni. «Ciò che mi porto dietro è ancora una volta il sogno non affatto semplice, di un viaggio con la mia “nuvola” (una vespa 125 oramai quarantenne) – ricorda con emozione Davide – Inoltre ho visto dal vivo ciò che avevo studiato a scuola da ragazzino e credo sia una delle caratteristiche più significative di qualunque tipo di viaggio».

«Mi sono immerso nella storia di un popolo, ho visto la loro attuale cultura, anche se ad essere sincero la Grecia è molto bella in generale, ma mi aspettavo posti più caratteristici – ricorda in conclusione Davide – Adesso sto già preparando il viaggio per il prossimo anno ma ancora non ho deciso il luogo».

Dopo Capo Nord, il Cammino di Compostela e la Grecia, chissà se la sua“nuvola”, riuscirà a farlo volare in altri viaggi da sogno?