GROSSETO – Un weekend ricco di competizioni per il Big Mat Bsc Grosseto. Gli Under 15 biancorossi, padroni di casa, si sono aggiudicati il Memorial Scarpelli, il torneo in memoria di Simone. La tre giorni all’insegna del baseball e del divertimento che ha visto trionfare il Big Mat Bsc, dopo aver battuta in finale il Nettuno Black Eagles. Medaglia di bronzo invece per il Praha, la squadra proveniente dalla Repubblica Ceca, mentre il titolo di miglior battitore va al nettunese Christian Tontini. Al torneo hanno preso parte anche il Senago e il Drk Capannori.

Gli Under 18 del Big Mat Bsc Grosseto invece hanno ottenuto il quinto posto al Torneo Due Torri di Parma, battendo nella finalina per 5-4 l’Oltretorrente (squadra di casa). Il gruppo dei biancorossi ha visto la presenza di tre atleti in prestito del Legnano.