ORBETELLO – Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di finanza di Orbetello. Il tenente Thomas Fidanzia è il nuovo comandante e subentra al capitano Antonio Giordano che, dopo quattro anni di permanenza, si accinge ad assumere l’incarico presso la Scuola addestramento di specializzazione di Orvieto.

Il profilo del nuovo comandante

Il neo comandante, ventisettenne, è originario di Roma. Ha frequentato l’Accademia del Corpo dal 2018 al 2023 e, al termine del percorso formativo, si è laureato in Giurisprudenza.

Dal luglio 2023 al luglio 2026 l’ufficiale ha ricoperto il doppio incarico di comandante della Tenenza di Gioia del Colle e comandante di Sezione operativa volante presso il Nucleo operativo metropolitano di Bari, svolgendo funzioni di coordinamento e direzione di attività istituzionali prevalentemente incentrate sulla polizia economico-finanziaria.

Gli auguri del comando provinciale

Il comandante provinciale, colonnello Diego Patriarca, nel ringraziare il capitano Giordano per l’impegno profuso e per il lavoro svolto nel suo periodo di comando, ha formulato al tenente Fidanzia i migliori auguri per un percorso professionale alla sede di Orbetello ricco di soddisfazioni.

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