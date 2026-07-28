Castiglione della Pescaia.

PUNTA ALA – Giovedì 30 e venerdì 31 luglio, due appuntamenti organizzati nell’ambito della 40ª edizione di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che percorre le coste italiane per monitorare lo stato di salute del mare, promuovere la tutela della biodiversità e sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale.

L’edizione 2026, in navigazione fino al 10 agosto, dedica particolare attenzione agli illeciti ambientali, agli effetti della crisi climatica e alle criticità legate alla depurazione delle acque, facendo tappa in 15 località italiane, una delle quali è Castiglione della Pescaia.

Entrambi gli incontri si svolgeranno allo Yacht Club Punta Ala.

«È con immenso orgoglio che accogliamo Goletta Verde – afferma la sindaca Elena Nappi – impegnata da anni in una campagna di sensibilizzazione sulla tutela ambientale. L’ambiente è una materia trasversale che attraversa tutti i settori dell’amministrazione, perché ogni azione e ogni progetto messo in campo hanno un risvolto ambientale di cui tenere conto. Il nostro intento deve essere quello di lasciare alle future generazioni un ambiente migliore rispetto a quello che abbiamo trovato».

«Questo è l’impegno che portiamo avanti – conclude – personalmente mi occupo di ambiente da oltre 15 anni, nel rispetto e nella consapevolezza delle enormi responsabilità che abbiamo nei confronti della comunità che vive questo territorio e dei turisti che lo frequentano durante tutto l’anno. Le certificazioni che da tanti anni conquistiamo sono il segno evidente che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta e che dobbiamo continuare a coinvolgere tutti i soggetti attori che, ciascuno con il proprio ruolo, contribuiscono al benessere di questo paese».

I due incontri di Goletta Verde a Punta Ala

Giovedì 30 luglio, alle 17:00, è in programma il seminario pubblico “Per un turismo più sostenibile e responsabile”, organizzato in attesa di Festambiente e della premiazione de “Il Mare più Bello” della Toscana. L’incontro sarà coordinato dal presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza e vedrà la partecipazione della sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, dell’assessore regionale al Turismo Leonardo Marras, di Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente e di Tommaso Campanile, presidente del Conoe.

Venerdì 31 luglio, sempre alle 17:00, si terrà il seminario “Per la tutela della biodiversità marina e terrestre”, coordinato dal direttore di Legambiente Toscana Federico Gasperini. Interverranno la sindaca Elena Nappi, l’assessore regionale all’Ambiente David Barontini, Stefano Raimondi, responsabile nazionale Biodiversità di Legambiente, Fabio Zappalorti, direttore di ANBI Toscana, e Carlo Galletti, responsabile Natura e Biodiversità di Legambiente Toscana.

I due incontri rappresentano un’occasione di confronto sui temi della sostenibilità ambientale, della tutela del mare e della valorizzazione del territorio.