GROSSETO – Un nuovo importante traguardo accademico per un giovane del territorio. Gabriele Galloni ha conseguito la laurea in Economia Aziendale – Management e controllo all’Università di Pisa, presso il Dipartimento di Economia e Management.

Il neo laureato ha discusso una tesi dal titolo “Il salario minimo e la forza lavoro. Effetti sul mercato del lavoro, la disuguaglianza e il dibattito italiano”, un elaborato dedicato a un tema di grande attualità, che affronta gli effetti del salario minimo sul mercato del lavoro e sulle dinamiche della disuguaglianza nel nostro Paese.

Relatrice della tesi è stata la professoressa Angela Parenti.

Per Gabriele Galloni si conclude così un importante percorso universitario, frutto di impegno, studio e determinazione, aprendo ora la strada a nuove opportunità professionali.

Alla dottoressa e al dottore? In questo caso, a Gabriele Galloni, neo laureato, vanno le più vive congratulazioni della redazione de Il Giunco, con l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.