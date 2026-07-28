SORANO – A poco più di due mesi dall’insediamento della nuova amministrazione comunale, il sindaco Barbara Belcari ha tracciato, nel corso del Consiglio comunale, un primo bilancio dell’attività svolta e delle principali iniziative avviate, delineando le priorità su cui il Comune sta lavorando.

«Fin dall’inizio del nostro mandato – sottolinea il sindaco Barbara Belcari – abbiamo scelto di raccontare ai cittadini, con trasparenza, il lavoro che stiamo portando avanti. Vogliamo mantenere l’impegno preso durante la campagna elettorale: informare la comunità su ciò che stiamo facendo e sugli obiettivi che intendiamo raggiungere».

Tra i primi passi compiuti dall’Amministrazione figura il confronto istituzionale con il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, durante il quale sono state illustrate le principali esigenze del territorio e avviato un dialogo che il Comune definisce positivo e concreto.

Sul fronte organizzativo è in corso una revisione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), con l’obiettivo di riunire gli uffici tecnico e urbanistica sotto la responsabilità di un unico dirigente, ottimizzando così la struttura amministrativa.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla cultura. Il Comune ha infatti avviato una sperimentazione che prevede l’ampliamento dell’orario di apertura della biblioteca comunale, riorganizzando alcune attività interne per rendere lo spazio maggiormente fruibile durante il periodo estivo. L’intenzione è quella di promuovere iniziative rivolte a bambini, ragazzi e adulti, anche in collaborazione con le scuole del territorio.

Sanità, sport e decoro urbano tra i primi argomenti affrontati

Tra i temi affrontati nelle prime settimane di mandato rientra anche quello sanitario. L’Amministrazione ha incontrato la dottoressa Roberta Caldesi per fare il punto sulla situazione della medicina territoriale e sui servizi ospedalieri, ricevendo rassicurazioni sul mantenimento dei medici di base nel distretto e avviando un confronto sui possibili miglioramenti dei servizi sanitari.

Importante anche la partecipazione del Comune ai tavoli dell’Ambito turistico Maremma Sud, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Sorano nelle strategie di promozione territoriale, e l’avvio di una collaborazione con una società specializzata nella ricerca di finanziamenti europei, che entrerà a regime da settembre per intercettare nuove opportunità di sviluppo.

L’Amministrazione conferma inoltre l’impegno sul fronte del benessere animale attraverso il programma di sterilizzazione delle colonie feline, già avviato in collaborazione con l’Asl Toscana sud est.

Per quanto riguarda lo sport, sono stati organizzati incontri con le società sportive di Sorano e San Quirico per raccogliere le criticità presenti e definire un percorso condiviso volto a migliorare gli impianti e le attività.

Tra le questioni sovracomunali, il Comune ha preso parte alla mobilitazione per il Corridoio Tirrenico, ribadendo la necessità che il territorio continui a presentarsi unito per sostenere un’infrastruttura strategica per lo sviluppo dell’intera area.

L’Amministrazione sta inoltre lavorando alla predisposizione di un nuovo regolamento dedicato alla tutela e al decoro urbano, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dei borghi e migliorare la qualità degli spazi pubblici.

Via Francigena e ostello

Sul versante della valorizzazione del territorio sono stati avviati anche i primi passi per la realizzazione di una rete di cammini escursionistici e religiosi. Dopo l’incontro con il Club alpino italiano di Grosseto, il Comune sta lavorando alla definizione di una convenzione per il recupero della Via Gregoriana e alla progettazione di nuovi percorsi che possano collegarsi alla Via Francigena, creando un’offerta dedicata al turismo lento.

Tra i risultati raggiunti in queste prime settimane figura infine la soluzione della gestione dell’ostello di San Giovanni delle Contee. Dopo due procedure di affidamento andate deserte, il Comune ha individuato nel Comitato Festeggiamenti di San Giovanni il soggetto disponibile a gestire la struttura, consentendone così la riapertura e la valorizzazione.

«Siamo consapevoli – conclude il sindaco Barbara Belcari – che il lavoro da fare è ancora molto, ma in queste prime settimane abbiamo voluto affrontare concretamente le principali questioni aperte, costruendo rapporti con le istituzioni, ascoltando cittadini e associazioni e mettendo in campo i primi progetti fondamentali per il futuro di Sorano. Voglio ringraziare tutta la mia squadra: la collaborazione costante tra sindaco, assessori e consiglieri ci ha permesso di avviare numerose iniziative già nei primi due mesi di mandato. Un ringraziamento va anche ai nostri concittadini, che con segnalazioni, suggerimenti e spirito di collaborazione ci aiutano ogni giorno a conoscere meglio le esigenze del territorio e a intervenire in modo sempre più efficace».