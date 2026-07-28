GROSSETO – Una nuova ondata di caldo è pronta a interessare la Toscana e la provincia di Grosseto, ma dovrebbe avere una durata limitata. È la previsione di Roberto Madrigali, meteorologo ed esperto di analisi meteoclimatiche, che analizzando i principali modelli previsionali europei e americani traccia l’evoluzione del tempo per i prossimi giorni e offre anche una prima tendenza in vista di Ferragosto.

Il caldo aumenta da giovedì, picco nel weekend

Secondo Madrigali, il rialzo delle temperature inizierà a farsi sentire tra giovedì e venerdì, per poi raggiungere il culmine nel fine settimana.

«L’apice del caldo comincerà dal weekend – spiega –. Tra giovedì e venerdì inizierà un aumento più netto delle temperature che ci porterà sopra la media almeno fino al 3 o 4 agosto».

L’ondata di calore interesserà soprattutto le aree interne, mentre lungo la costa il caldo sarà in parte mitigato dalle brezze marine.

«Sulla costa le brezze saranno abbastanza sostenute e contribuiranno a contenere le temperature, mentre nelle aree continentali il caldo si farà sentire molto di più».

Temperature elevate, ma i 40 gradi sembrano improbabili

Pur trattandosi di un’ondata di origine afro-mediterranea, secondo il meteorologo non dovrebbe raggiungere l’intensità registrata in altre occasioni.

«I 40 gradi saranno difficili da raggiungere. In qualche area interna si potranno sfiorare i 39 gradi, ma al momento non ci sono le condizioni perché si superi quella soglia».

La ragione è legata proprio alla durata dell’evento.

«Se l’alta pressione rimanesse ferma per molti giorni, la compressione dell’aria provocherebbe un ulteriore aumento delle temperature. In questo caso, invece, la fase calda dovrebbe essere relativamente breve».

Dopo il 5 agosto attesa una flessione

Le elaborazioni dei modelli indicano infatti un primo cambiamento già intorno al 5 agosto.

«È previsto un rimescolamento dell’atmosfera che dovrebbe riportare gradualmente le temperature verso valori più vicini alla media del periodo».

Un ulteriore passaggio perturbato potrebbe poi interessare l’Italia qualche giorno più tardi.

Verso il 9-10 agosto possibile cambio di scenario

Guardando alle tendenze di più lungo periodo, Madrigali evidenzia come i due principali centri di calcolo internazionali – il modello europeo ECMWF (Reading) e quello americano GFS (Global Forecast System) – mostrino una possibile fase di instabilità tra il 9 e il 10 agosto.

«Entrambi i modelli indicano un probabile rimescolamento piuttosto consistente, con temporali e un calo delle temperature. Non significa la fine dell’estate, ma semplicemente una pausa prima di un ritorno a condizioni più gradevoli».

Ferragosto, prime indicazioni positive

È ancora presto per formulare previsioni definitive, ma le prime tendenze sono incoraggianti.

«Se questo cambiamento verrà confermato tra il 9 e il 10 agosto, Ferragosto dovrebbe trascorrere con tempo stabile e un caldo normale, senza particolari eccessi».

Madrigali invita comunque alla prudenza.

«Parliamo di tendenze a medio termine che andranno confermate nei prossimi aggiornamenti. Nei prossimi giorni sarà possibile capire con maggiore precisione se ci saranno altre ondate di caldo di matrice afro-mediterranea oppure se la seconda parte di agosto proseguirà con caratteristiche più tipicamente estive e temperature meno estreme».