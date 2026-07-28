GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

Uscita di Sicurezza

• La cooperativa Uscita di Sicurezza ricerca infermieri, da assumere con un contratto a tempo determinato per sei mesi, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato dopo il primo semestre, da impiegare in alcune strutture residenziali della città di Grosseto. Sarà applicato il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali e l’incarico sarà a tempo pieno, per un totale di 38 ore settimanali. E’ prevista la possibilità di fruire di incentivi. La retribuzione annuale lorda è di 25.417,40 euro.

E’ possibile inviare la propria candidatura sul sito di Uscita di Sicurezza all’indirizzo: https://bjb.uscitadisicurezza.grosseto.it:8345/portalecv/

Per informazioni è possibile rivolgersi a [email protected]

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Agriturismo

• Azienda agrituristica zona fra Madonnino e Giuncarico ricerca giardiniere per manutenzione giardini esperto anche di piccole riparazioni di manutenzione immobile e manutenzione piscina. Offresi retribuzione adeguata per 12 mesi l’anno, retribuzione annua lorda: Euro 23.000,00.

Titolo di preferenza: conoscenza elementare lingua inglese. E’ possibile accordo contrattuale anche con lavoratori autonomi in possesso di partita IVA. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail: [email protected]

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Cescot

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, raccoglie curriculum di varie figure professionali per le aziende associate. Inviare curriculum a [email protected] autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Centro per l’impiego:

• Il centro per l’impiego della Provincia di Grosseto offre varie opportunità. Per visionarle tutte si può cliccare su QUESTO LINK.