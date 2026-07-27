GROSSETO – Il maxi-cantiere nel nodo ferroviario di Firenze torna a riorganizzare il traffico dei treni in tutta la Toscana, con impatti diretti e significativi anche sulla provincia di Grosseto e lungo l’intera fascia costiera tirrenica. Dalle ore 23:00 di ieri, domenica 26 luglio fino alle ore 11:00 di giovedì 30 luglio, le ferrovie regionali affrontano quattro giorni di stop parziale e profonde variazioni di orario per consentire il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino” nel capoluogo toscano.

Un cantiere imponente, che vede l’impiego di una gru da 2.000 tonnellate per posizionare una struttura in acciaio da 550 tonnellate, i cui effetti si ripercuoteranno non solo sul nodo di Firenze, ma a cascata su tutta la rete regionale e nazionale.

Cosa cambia per Grosseto e la Maremma

Nonostante il cantiere sia fisicamente a Firenze, la posizione geografica della Maremma e la presenza della direttrice Tirrenica rendono la provincia di Grosseto particolarmente esposta ai disagi. Anche per via del fatto che la deviazione dell’alta velocità sarà fatta proprio Tirrenica: I treni AV (Roma-Milano) instradati via Tirrenica passeranno proprio lungo la dorsale che attraversa la Maremma.

Questo comporta un incremento notevole del traffico sui binari costieri e allungamenti dei tempi di percorrenza per i treni ad lta velocità e ritardi che possono arrivare fino a 180 minuti.

Sono previste limitazioni di percorso, posticipi di orario e anche cancellazioni per i treni Regionali che viaggiano sulla linea Firenze – Pisa – Livorno – Piombino/Grosseto.

È stata confermata la soppressione della coppia di treni regionali Grosseto – Campiglia Marittima.

Sono previste anche variazioni negli orari abituali e possibili ritardi a catena sui convogli che collegano la Maremma con Roma, essendo sulla linea tirrenica che da Pisa arriva alla Capitale.

L’impatto dei lavori condiziona il servizio ferroviario in quasi tutte le province della regione.

Prima di recarsi in stazione, è altamente consigliato di consultare l’app di Trenitalia, il sito trenitalia.com o i canali di informazione in tempo reale della mobilità regionale come “muoversi in toscana” per verificare eventuali variazioni straordinarie sul proprio treno.