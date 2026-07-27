GROSSETO – Lo Spi Cgil di Grosseto interviene sui dati riportati dalla stampa sul divario tra pensioni, stipendi e costi delle Rsa in provincia, confermando che purtroppo si tratta di una fotografia coerente con le analisi che il sindacato dei pensionati porta avanti da tempo.

Secondo l’ultimo Rendiconto sociale Inps (2024, presentato nell’autunno 2025), a Grosseto sono attualmente 63.352 i pensionati (32.396 donne e 30.956 uomini), e la popolazione con 65 anni e oltre nel 2024 ammonta a 62.652 persone, pari al 29% del totale provinciale, un’incidenza superiore alla media nazionale (24,4%).

«I numeri dell’Inps che fotografano una provincia dove la pensione media, soprattutto per le donne e per chi ha lavorato in agricoltura o come autonomo, non arriva nemmeno a mille euro al mese – dichiara Erio Giovannelli, segretario dello Spi Cgil Grosseto – Con queste cifre, pagare una retta Rsa, anche quella più bassa provinciale in convenzione che parte da 1.306,50 euro mensili, significa spesso azzerare completamente il proprio reddito da pensione, e questo non è più un caso isolato ma una condizione che riguarda una fetta enorme della popolazione anziana maremmana».

L’analisi demografica ed economica elaborata dalla Cgil Grosseto conferma infatti il quadro: nel capoluogo il reddito medio da pensione dichiarato nel 2023 è di 22.720 euro annui, mentre nei comuni più periferici come Sorano scende a 16.144 euro annui. Nello stesso comune di Grosseto, oltre il 34% dei contribuenti dichiara meno di 15.000 euro lordi l’anno, e in territori come Scansano questa percentuale sfiora il 50%.

«Il vero allarme è che questa non è una crisi passeggera, ma una traiettoria strutturale – continua Giovannelli – I dati ci dicono che la popolazione ultra 65enne del capoluogo è aumentata di oltre 3.100 unità dal 2011, con 1.302 ultraottantenni in più, mentre i beneficiari di indennità di accompagnamento in provincia sono già 9.093 e le pensioni di invalidità civile vigenti 2.786. Significa che la domanda di assistenza crescerà ancora, mentre il potere d’acquisto di chi dovrebbe pagarla resta fermo o si riduce».

Proprio per questo lo Spi Cgil Grosseto ricorda che la Cgil nazionale ha depositato, insieme ad altre organizzazioni, la proposta di legge di iniziativa popolare sulla sanità, per rendere effettivo il diritto alla salute mediante il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e la valorizzazione del personale. Oggi in raccolta firme in tutto il Paese, nei banchetti, nelle sedi Cgil e online.

«Quella legge nasce esattamente da situazioni come quella maremmana – spiega Giovannelli – Chiediamo più risorse, più personale e più tutela del diritto alla salute perché senza un Servizio Sanitario Nazionale forte, sono le famiglie a pagare il conto più salato, come dimostrano le rette delle Rsa di cui parliamo oggi. Invitiamo tutti i cittadini maremmani a firmare, è una battaglia che interessa molto da vicino anche i pensionati, riguarda direttamente il futuro della nostra provincia».

Sempre più Rsa private, le pubbliche rimaste al palo

Il segretario dello Spi Cgil Grosseto ricorda la natura delle Rsa sul territorio. «La maggior parte delle Rsa sono private, l’intervento pubblico si sta sempre più ritirando».

Giovannelli tiene però a sottolineare che la Regione Toscana non è rimasta a guardare per quanto possibile. «Va riconosciuto che la Regione Toscana ha scelto di non tagliare sulla sanità, ma di finanziarla, portando l’aliquota massima dell’addizionale Irpef al 3,33% per i redditi superiori a 50.000 euro, proprio per coprire il disavanzo del Fondo sanitario regionale e garantire i servizi ai cittadini – ricorda Giovannelli – È una scelta di responsabilità che sì tocca le tasche dei cittadini ma va difesa, non delegittimata, tanto più che chi ha un reddito fino a 28.000 euro annui, la stragrande maggioranza dei maremmani secondo i dati che abbiamo appena illustrato, non ha subito alcun aumento.

Semmai il problema è che il finanziamento nazionale della sanità resta insufficiente, poco più del 6% del Pil, con proiezioni che entro il 2028 scenderà sotto tale soglia. Le Regioni ovviamente si trovano costrette a intervenire da sole sulla leva fiscale, mentre il costo della non autosufficienza continua a essere lasciato quasi interamente sulle spalle delle famiglie».

Lo Spi Cgil Grosseto chiede dunque il potenziamento dei servizi domiciliari e intermedi dove possibile per ritardare l’ingresso in struttura, e maggiori risorse nazionali per il Fondo non autosufficienza, così che lo sforzo fiscale già messo in campo dalla Regione Toscana non resti isolato ma venga accompagnato da un impegno analogo del Governo centrale.

«Non possiamo permettere che invecchiare dignitosamente in Maremma diventi un privilegio per pochi – conclude Giovannelli – Lo Spi Cgil continuerà a portare questi dati nei tavoli istituzionali e a raccogliere firme per il diritto alla salute, perché dietro ogni cifra spesso ci sono famiglie reali che oggi si trovano a scegliere tra la cura di un genitore e la propria sopravvivenza economica».