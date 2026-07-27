GROSSETO – È stata fissata per mercoledì 29 luglio la seconda udienza della mediazione tra Us Grosseto e Comune. In quell’occasione saranno presentati dai legali della società sportiva il piano economico e i dettagli della fideiussone bancaria così come richiesto dalla giunta comunale.

Il futuro del centro sportivo di Roselle è stato al centro stamattina della riunione congiunta in municipio della seconda della terza commissione. I commissari di maggioranza e opposizione alla presenza degli assessori Fabrizio Rossi (Sport e Urbanistica), Luca Agresti (Cultura) e Simona Rusconi (Bilancio) hanno affrontato il nodo legato al contenzioso in atto tra Us Grosseto e amministrazione comunale e al procedimento di mediazione che è stato attivato il 16 luglio scorso.

Durante i lavori della commissione ci sono stati diversi momenti di scontro tra maggioranza e opposizione sopratutto riguardo la richiesta della documentazione da parte della minoranza. «Abbiamo chiesto al comune i documenti su cui si basano gli eventuali accordi di mediazione» ha detto Carlo De Martis, capogruppo di Grosseto Città Aperta «senza avere per nessuna spiegazione».

Dalla maggioranza è arrivata una risposta che è legata soprattutto al contenzioso in corso. «C’è in questo momento un contenzioso e attraverso la mediazione che ci è stata richiesta dall’Us Grosseto – ha detto l’assessore Fabrizio Rossi – cerchiamo di trovare una soluzione. Di più non possiamo dire perché dipenderà da quello che succederà in mediazione. Un passaggio fondamentale ci sarà proprio tra pochi giorni».

Il riferimento, come detto, è al 29 luglio quando si dovrebbero avere maggiori dettagli sulla possibilità che la mediazione vada avanti verso una conclusione positiva oppure se il procedimento possa continuare nelle aule del tribunale di Grosseto.

Erano presenti per le due commissioni, per la maggioranza Simonetta Baccetti, Lorenzo Lauretano, Luca Vitale, Olga Ciaramella, Ludovico Baldi, Amedeo Gabbirelli, Alfiero Pieraccini, Gino Tornusciolo; per la minoranza Carlo De Martis, Giacomo Gori, Leonardo Culicchi, Cristian Marchini, Stefano Rosini e Giacomo Cerboni.