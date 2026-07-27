GROSSETO – Bilancio ampiamente positivo per la prima tappa della dodicesima edizione della Raccolta di San Lorenzo, la tradizionale iniziativa benefica promossa in occasione delle festività del patrono della città e della diocesi di Grosseto.

Nella giornata di sabato 25 luglio, la colletta alimentare nei punti vendita Coop di Grosseto (Aurelia Antica e Maremà) e di Castiglione della Pescaia ha permesso di raccogliere e immagazzinare 313 cartoni di generi alimentari, pari a poco meno di 3 quintali di prodotti. L’intero pescato alimentare andrà a rifornire gli scaffali della Bottega della Solidarietà della Caritas diocesana, offrendo un aiuto concreto alle tante famiglie del territorio in situazione di fragilità economica.

«Caritas desidera esprimere un sentito ringraziamento ai circa cinquanta volontari che si sono alternati nei turni durante tutto l’arco della giornata, garantendo una presenza costante e accogliente. Un grazie sincero va anche a tutti i cittadini che, nel fare la spesa quotidiana, hanno destinato un contributo alla raccolta, e alla direzione dei punti vendita Coop coinvolti. A questi ultimi, in segno di profonda gratitudine per la disponibilità e collaborazione dimostrate, è stata donata una stampa raffigurante San Lorenzo», dice don Claudio Bianchi.

La solidarietà nel nome del patrono della Città e diocesi di Grosseto, tuttavia, non si ferma qui. Il secondo appuntamento con la dodicesima Raccolta di San Lorenzo è fissato per sabato 1° agosto, quando l’iniziativa si sposterà nei punti vendita Conad di Grosseto (nelle sedi di via Clodia, via Scansanese e via Senegal) e di Castiglione della Pescaia. Solo al termine di questa seconda giornata sarà possibile tirare le somme complessive dell’edizione corrente, con l’auspicio di confermare la grande generosità dimostrata finora dalla comunità maremmana.