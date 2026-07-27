GROSSETO – Quanto costa soggiornare in Rsa, possiamo tutti permettercelo? La provincia sembra stia scivolando verso una crisi sociale silenziosa. E se la Maremma ad alcuni non sembra una terra per giovani, anche per gli anziani non si mette tanto meglio. Non sono i presentimenti a dirlo ma i numeri, che raccontano di una terra in invecchiamento dove però l’assistenza sembra quasi un lusso per pochi.

Il divario tra quanto un cittadino guadagna e quanto costa un posto in una Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) ha raggiunto livelli di guardia (non solo in Maremma purtroppo) creando un gap economico che spesso autonomamente è sempre più difficile colmare.

Lo schiaffo dei numeri: stipendi e pensioni da mille euro contro rette da duemila

Il confronto tra il potere d’acquisto dei maremmani e i costi dell’assistenza è impietoso. In molti comuni della provincia, come rilevato dalle elaborazioni dati Inps e Istat della Cgil Grosseto, oltre un terzo dei contribuenti (a Scansano il 50,3%) dichiara meno di 15.000 euro lordi annui. Questo si traduce in un netto mensile che spesso non raggiunge i 1.100 euro. Questo avviene anche nel capoluogo, Grosseto, dove la media è rispettata: oltre un terzo della popolazione vive nella stessa fascia di reddito (il 34,3%).

A fronte di questi guadagni, raggruppando i numeri del portale regionale, i dati sono chiari. La quota sociale di una Rsa (la parte a carico dell’utente nei posti in convenzione) per quanto riguarda le strutture in provincia di Grosseto, parte da un minimo di 1.306,50 euro al mese (circa 43,55 euro al giorno) per arrivare a punte di 2.010 euro al mese (67 euro al giorno). Questo significa che per un terzo dei cittadini, anche la retta più economica esistente in provincia può arrivare ad assorbire l’intero reddito, lasciandolo letteralmente con il portafoglio vuoto per qualsiasi altra necessità.

Altro dramma sociale emerge incrociando i costi dell’assistenza con i redditi da pensione dei residenti. Nei comuni delle aree interne come Sorano e Semproniano, la pensione media annua è di 16.144 euro con una quota sociale minima di una Rsa vicina in convenzione di 1.306,50 euro mensili.

Nemmeno nei centri più grandi la situazione è serena. Se prendiamo a esempio Grosseto, le pensioni siano mediamente più elevate (22.720 euro annui), ma i costi delle strutture locali tendono a salire verso il massimo della forbice provinciale. Con rette sociali che possono arrivare a 2.010 euro al mese. Rimane poco quindi in tasca e probabilmente l’aiuto della famiglia rimane fondamentale perché non sempre è possibile coprire la quota. Praticamente impossibile per chi percepisce la cosidedetta “minima Inps” ovvero il trattamenti minimo: poco più di 600 euro al mese.

La situazione precipita per chi non accede ai posti in convenzione: le tariffe private oscillano infatti tra i 1.954 euro e l’astronomica cifra di 4.200 euro mensili.

Cosa si paga con queste cifre in Rsa? Una panoramica sui servizi

Entrando nel dettaglio di ciò che offrono le 20 strutture della provincia di Grosseto (che mettono a disposizione circa 830 posti letto in totale), emerge un sistema che cerca di garantire standard sanitari elevati, nonostante la pressione economica. In provincia si va dalle Rsa con 11 posti letto nelle frazioni più periferiche a quelle tra i 60 e gli 80, concentrate nel capoluogo, ma presenti anche a Scarlino e Castel del Piano.

Tutte le strutture sembrano prevedere una quota sanitaria fissa di 59,10 euro al giorno coperta dal sistema pubblico, che garantisce cure mediche e infermieristiche. L’assistenza infermieristica varia però in intensità: circa una struttura su quattro garantisce la presenza di un infermiere 24 ore su 24, mentre nelle altre il servizio copre circa 14 ore diurne (solitamente dalle 07:00 alle 21:00 o 22:00) con reperibilità notturna.

Sul fronte specialistico, il geriatra è la figura più presente, con accessi che vanno da una volta a settimana fino a 5 giorni su 7 nelle strutture più grandi. Molte Rsa offrono anche consulenze di psicologi, podologi e, in casi di eccellenza, neurologi o cardiologi, sebbene talvolta questi servizi sembrano essere considerati extra rispetto alla retta base. La fisioterapia è un pilastro ovunque, garantita solitamente 6 giorni a settimana al mattino o con cicli pomeridiani mirati.

Le strutture dispongono mediamente di 23 camere e quasi la totalità offre spazi esterni attrezzati per il benessere degli ospiti.

Circa la metà delle Rsa in provinia di Grosseto mantiene una cucina interna per la preparazione dei pasti, mentre le altre si affidano a centri di cottura esterni. Il servizio di lavanderia per la biancheria intima è quasi sempre incluso, a differenza del lavaggio dei capi personali che non è raro sia a carico dell’assistito.

Per quanto riguarda la socialità, l’animazione socio-educativa è garantita quotidianamente con turni che coprono sia la mattina che il pomeriggio, cercando di contrastare l’isolamento cognitivo.

Una provincia che invecchia, in povertà

Grosseto è una provincia dove l’invecchiamento non è più solo un dato statistico, ma una sfida economica che sembra sempre più insostenibile per la classe media e povera.

A Grosseto gli ultra ottantenni sono aumentati di 1.302 unità in pochi anni. Si tratta di una platea bisognosa di assistenza che si scontra con una realtà dove oltre il 90% dei redditi dichiarati deriva da pensioni e lavoro dipendente. Con stipendi che restano “al palo” e un costo della vita che nelle aree periferiche risente pesantemente anche delle spese di trasporto.

Se una pensione media a Grosseto si aggira sui 1.890 euro e una a Sorano sui 1.345 euro, è evidente che la sola retta della Rsa (1.306,50 euro al mese la minima) può azzerare o superare le entrate mensili di un’intera vita di lavoro.

Il rischio, se sottovalutato, è che il diritto alla cura diventi un debito ereditario per le famiglie maremmane.