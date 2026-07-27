GROSSETO – La perturbazione che ha interessato la Toscana nelle ultime ore lascia spazio a un graduale miglioramento anche sulla provincia di Grosseto. La giornata di oggi, lunedì 27 luglio, sarà caratterizzata da tempo in prevalenza stabile, mentre domani il sole tornerà protagonista su tutta la Maremma con un deciso aumento delle temperature, che potranno raggiungere i 35 gradi nelle zone interne.

Oggi migliora, ma qualche nube resiste sui rilievi

Secondo il bollettino del Centro Funzionale della Regione Toscana, oggi il cielo sarà poco nuvoloso, con annuvolamenti tra la notte e le prime ore del mattino. Nel pomeriggio è previsto un nuovo sviluppo della nuvolosità sulle aree interne della provincia, in particolare nella zona del Monte Amiata, dove saranno possibili brevi e locali rovesci. Sulle pianure e lungo la costa il tempo resterà invece asciutto e in prevalenza soleggiato.

Martedì torna il caldo estivo

Domani, martedì 28 luglio, il tempo sarà stabile su tutta la provincia di Grosseto. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con modesti addensamenti pomeridiani limitati ai rilievi e senza fenomeni significativi. Le temperature torneranno ad aumentare, soprattutto sulla costa meridionale e nelle pianure maremmane, dove i valori massimi potranno raggiungere i 33-35 gradi.

Le temperature nelle diverse zone della provincia

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, oggi le massime si attesteranno intorno ai 30-31 gradi, con un aumento fino a 33-34 gradi nella giornata di martedì.

A Grosseto e nella parte centrale della Maremma si passerà dai 31-32 gradi di oggi ai 34-35 gradi previsti domani.

Sull’Amiata il clima resterà più fresco, con valori compresi tra 17 e 27 gradi oggi e massime intorno ai 28-29 gradi domani, accompagnate da qualche nube pomeridiana.

Nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, il tempo sarà prevalentemente soleggiato con temperature comprese tra 30 e 31 gradi oggi e fino a 33 gradi domani, mitigate dalla brezza marina.

Venti e mare

I venti saranno deboli. Oggi è previsto Maestrale tra debole e moderato lungo la costa e nell’Arcipelago durante il pomeriggio, mentre domani soffieranno deboli venti settentrionali. Il mare sarà inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso o quasi calmo nella giornata di martedì.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: Centro Funzionale della Regione Toscana (CFR Toscana).