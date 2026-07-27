FOLLONICA – Grey Cat Festival conferma, anche per questo 2026, il suo tradizionale calendario, tra la fine di luglio e il 19 di agosto.

Grande attenzione quest’anno alla musica italiana con artisti del calibro di Paolo Fresu, protagonista con lo storico P.A.F. Trio insieme a Antonello Salis e Furio Di Castri, Danilo Rea con il progetto “Sakamoto and Me” e la partecipazione speciale di Martux_M, oltre a musicisti tra i più rappresentativi della scena jazz nazionale come Rita Marcotulli, Gavino Murgia, Simone Zanchini, Luca Aquino, Ada Montellanico, Stefano Cantini, Franco Piana, Stefania Tallini, Alessia Martegiani, Simona Severini e Jacopo Ferrazza, accanto a progetti come Monday Nonet dedicato ai 100 anni dalla nascita di John Coltrane e numerose produzioni pensate specificamente per Grey Cat.

Sul versante internazionale spiccano la presenza del grande percussionista indiano Trilok Gurtu, protagonista di uno special project insieme a Rita Marcotulli, Carlo Cantini e Giorgio Panico; del celebre pianista statunitense Joey Calderazzo, figura storica del jazz contemporaneo americano; del pianista francese Pierre de Bethmann, ospite del trio di Stefano Cantini.

Un programma ricco, come sempre, di concerti, natura, territorio, con tante musiciste e tanti musicisti, giovani talenti e protagonisti affermati, progetti conosciuti e nuove proposte, alcune specificamente pensate per Grey Cat. Quindi il territorio con i suoi magnifici luoghi sempre protagonisti nel festival, dal Casello Idraulico di Follonica alla Rocca Pisana di Scarlino alle Miniere di Ravi Marchi, alla Rocca degli Alberti di Monterotondo a Piazza Vatluna a Vetulonia e molti altri, in una vera e propria immersione in uno dei territori più affascinanti. La collaborazione con le attività del territorio è impreziosita dall’ospitalità presso la Cantina Vignaioli di Scansano e dalla presenza del Bio Distretto Colline della Pia.

Grey Cat Festival è organizzato e gestito da associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Suvereto (coinvolgendo ben tre territori provinciali). Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.

Concerti in abbonamento: tutto Grey Cat a € 80. Info e prevendite: 055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012 IAT Follonica. Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, 055/210804. Punti vendita: IAT, Negozi Coop

Cristina Manetti, assessora alla cultura della Regione Toscana: «Il Grey Cat Festival è una delle rassegne che meglio rappresentano la capacità della Toscana di coniugare cultura, paesaggio e identità dei territori. Da quarantasei edizioni porta il grande jazz nei luoghi più suggestivi della Maremma, creando un dialogo continuo tra artisti di livello internazionale, giovani talenti e comunità locali. La Regione Toscana rinnova con convinzione il proprio sostegno a un festival che è diventato un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale e che, anno dopo anno, contribuisce a valorizzare un patrimonio straordinario fatto di bellezza, storia e partecipazione. Grey Cat dimostra come la cultura possa essere un motore di crescita, capace di attrarre pubblico, promuovere il territorio e costruire occasioni di incontro attraverso il linguaggio universale della musica».

Oliva Scaramuzzi, vicepresidente Fondazione CR Firenze: «Sostenere il Grey Cat Festival significa valorizzare una delle esperienze musicali più radicate e significative del territorio, capace di coniugare qualità artistica, identità locale e partecipazione. In coerenza con la nostra missione, la Fondazione CR Firenze rinnova il proprio impegno a fianco delle realtà culturali del territorio grossetano. Solo nell’ultimo anno, infatti, abbiamo destinato al territorio contributi a circa 50 tra le più radicate associazioni locali per la realizzazione da un lato di iniziative artistiche, culturali e performative finalizzate all’animazione culturale del territorio, dall’altro di interventi di valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e artistico. Un segnale concreto di attenzione alla vitalità culturale e sociale delle nostre comunità».

Stefano Cocco Cantini, direttore artistico: «Il Grey Cat è un gatto grigio che si aggira libero per la Maremma, ignaro delle guerre, delle tensioni sociali, delle divisioni religiose e delle differenze culturali. È un sognatore, innamorato dell’incontro tra i popoli, delle loro musiche, delle loro storie e dei loro sogni. La 46ª edizione sarà, per lui e per noi, la più bella di sempre. Con un desiderio che accompagni ogni nota e ogni incontro: che la musica continui a unire ciò che il mondo troppo spesso divide. Con una speranza semplice e universale: la Pace».

Il Grey Cat Festival rappresenta molto più di una rassegna musicale. È uno spazio di libertà creativa, un luogo di incontro tra linguaggi, generazioni e sensibilità diverse, capace da oltre quarant’anni di interpretare l’evoluzione della scena jazz e delle musiche contemporanee senza mai perdere il legame con il territorio che lo ospita.

Matteo Buoncristiani e Stefania Turini, sindaco e assessora alla cultura del Comune di Follonica: «In un tempo in cui la cultura è chiamata a confrontarsi con sfide sempre nuove, festival come il Grey Cat dimostrano quanto sia importante continuare a investire nella qualità, nella ricerca artistica e nella capacità di creare occasioni autentiche di partecipazione e condivisione. Per Follonica ospitare una parte significativa di questo percorso è motivo di soddisfazione, ma anche una responsabilità. Significa contribuire a rendere la cultura un elemento strutturale della vita cittadina, accessibile, diffusa e capace di generare relazioni, conoscenza e crescita collettiva.

La musica, soprattutto nelle sue forme più aperte alla sperimentazione e al dialogo, ci insegna infatti il valore dell’ascolto: ascolto dell’altro, delle differenze, delle contaminazioni che arricchiscono una comunità e la rendono più dinamica e consapevole. Il Grey Cat Festival continua a rappresentare tutto questo. Una manifestazione che ha saputo attraversare le epoche rimanendo fedele alla propria identità e che ancora oggi riesce a sorprendere, innovare e coinvolgere pubblici diversi, confermandosi tra le esperienze culturali più autorevoli e significative del nostro territorio. A tutti gli artisti, agli organizzatori, ai volontari e al pubblico che ogni anno rendono possibile questa straordinaria avventura culturale va il nostro ringraziamento e il nostro augurio per un’edizione ricca di emozioni, scoperte e bellezza».

Elena Nappi, sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia: «Il Grey Cat Jazz Festival non è solo un evento musicale, ma anche un’importante manifestazione culturale che promuove la musica jazz e il turismo nella regione. Contribuisce a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della Toscana, attirando visitatori da tutta Italia e dall’estero. Per il Comune di Castiglione della Pescaia partecipare da sempre al Grey Cat Jazz Festival significa immergersi in un’esperienza unica che combina musica, cultura e bellezza naturale, rendendo omaggio a una delle forme d’arte più espressive e amate nel mondo. Inoltre, questo festival ci permette di apprezzare scenari pittoreschi, come Piazza Solti nel borgo medievale del capoluogo e la piazza del Museo di Vetulonia, entrambe ricche di panorami suggestivi dove artisti, di fama nazionale e internazionale, ci regalano vibranti emozioni».

Francesca Mondei, assessore a turismo, ambiente ed attività produttive del Comune di Gavorrano: «Siamo orgogliosi di confermare anche per il 2026 la partecipazione del Comune di Gavorrano al Grey Cat Festival, una delle rassegne jazz più prestigiose e longeve della Toscana, capace di coniugare musica di qualità, valorizzazione del territorio e promozione culturale. Il festival farà nuovamente tappa nella suggestiva cornice della Ex Miniera Ravi Marchi, luogo simbolo della nostra storia mineraria e della nostra identità collettiva, oggi restituito alla comunità come spazio di cultura e bellezza.

Ospitare eventi di questo livello significa continuare a investire in un modello di sviluppo che mette al centro il patrimonio storico, paesaggistico e ambientale di Gavorrano, creando occasioni di incontro e di attrazione turistica di qualità. Il Grey Cat Festival rappresenta infatti un’importante vetrina per il nostro territorio, inserendolo in un circuito culturale di rilievo regionale e nazionale. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare agli appuntamenti in programma e a vivere un’esperienza che unisce musica, cultura e scoperta del territorio, contribuendo a far conoscere sempre più le eccellenze di Gavorrano e della Maremma».

Irene Marconi, sindaca del Comune di Massa Marittima: «Massa Marittima esprime in ogni suo angolo il valore della storia, dell’arte e della cultura. Il Grey Cat Festival si inserisce con naturalezza in questo dialogo, esaltando la bellezza dei luoghi con l’eleganza del jazz. Il 19 agosto, vi aspettiamo al giardino Sol Omnibus Lucet, dedicato a Norma Parenti, dove Simona Severini e Jacopo Ferrazza porteranno in scena Dream Scenario, un progetto onirico, intimo e raffinato. Un’occasione speciale per ascoltare la loro musica in uno dei luoghi simbolo della nostra città, che porta la firma della scultrice del paesaggio Maria Dompè».

Silvia Travison, assessore al turismo del Comune di Scarlino: «Il Grey Cat Festival è uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’estate del nostro territorio, una manifestazione che negli anni ha saputo conquistare un pubblico fedele grazie alla qualità della proposta artistica e alla presenza di grandi nomi della musica jazz internazionale. La Rocca di Scarlino si conferma una cornice ideale per accogliere eventi di questo livello: un luogo di grande fascino, capace di creare atmosfere suggestive e un’esperienza unica per artisti e spettatori. Ospitare il Grey Cat Festival significa valorizzare uno dei luoghi simbolo del nostro patrimonio storico e paesaggistico, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere la musica in un contesto davvero speciale. Siamo felici che anche quest’anno Scarlino sia protagonista di una manifestazione che unisce qualità, emozioni e promozione del territorio».

IL PROGRAMMA

ANTEPRIMA GREY CAT

Venerdì 24 luglio, ore 18:30

Pieve di San Giovanni, Campiglia Marittima (LI)

STEFANO CANTINI – SIMONE ZANCHINI

Stefano Cantini sassofoni / Simone Zanchini fisarmonica

Una combinazione strumentale con pochissimi precedenti: i due artisti hanno iniziato a lavorare insieme accomunati dalla passione per la melodia e la ricerca. La possibilità di scambiarsi continuamente i ruoli e di gustare appieno le possibilità timbrico-dinamiche dei rispettivi strumenti e della loro affascinante tavolozza sonora, dà a questo duo la capacità di coinvolgere sia gli amanti del jazz sia gli estimatori della musica classica.

ingresso € 10 rid. + d.p (prevendita su Ticketone)

informazioni e prenotazioni: [email protected] – wa 3755615955

AROUND GREY CAT

martedì 28 luglio, ore 21:30

Bike Garage, Massa Marittima

VALENTINA TONI

Raffaele Pallozzi tastiere / Luca Tonini contrabbasso / Luciano Malucchi batteria /

special guest Stefano Cocco Cantini

L’alchimia non promette l’oro. Promette il cambiamento. Trasmutazioni è il progetto musicale che Valentina Toni ha deciso di raccontare quest’anno. È un viaggio attraverso i brani di alcuni tra i tanti compositori e musicisti che l’hanno forgiata: dagli standard che l’hanno fatta innamorare del jazz fino alle canzoni che hanno segnato la sua formazione.

ingresso gratuito

prenotazione cena e tavoli al 338 2544086

lunedì 10 agosto, ore 21:30

Posto Pubblico, Castiglione della Pescaia

MANRICO SEGHI ORGAN TRIO feat. HERMON MEHARI

Hermon Mehari tromba / Manrico Seghi tastiere / Simone Brilli batteria

Un repertorio che affonda le radici nel soul jazz, nell’hard bop e nel blues, sviluppando un linguaggio energico e moderno. Il trio ospita Hermon Mehari, trombettista tra i più apprezzati della nuova scena jazz internazionale. Il risultato è un dialogo musicale intenso e dinamico, in cui il sound caldo e pulsante dell’Hammond incontra la personalità lirica e innovativa della tromba di Mehari.

ingresso gratuito

prenotazione cena e tavoli al 338 2544086

domenica 16 agosto, ore 21:30

Bike Garage, Massa Marittima

ALDO MILANI Bagaria Jazz Metropolitano

Aldo Milani sax / Max Amazio chitarra / Andrea Cozzani basso / Leonardo Badiali batteria

Una performance musicale libera da un’etichetta ben precisa: la base su cui poggia tutto il concerto è l’approccio creativo e libero che dà vita a una performance variegata che ha come filo conduttore la melodia e la voglia di creare empatia con l’ascoltatore. Repertorio dal sound elettrico ma che subisce chiare influenze dalla musica etnica e mediterranea.

ingresso gratuito

prenotazione cena e tavoli al 338 2544086

FOLLONICA SUONA IL JAZZ

Casello Idraulico, Follonica, ore 21:30

giovedì 30 luglio

MARCO PICCIRILLO / ALEKSANDRA ASYA

Marco Piccirillo contrabbasso / Aleksandra Asya voce

Un duo formato dal talento unico di Aleksandra Asya e Marco Piccirillo, con un repertorio che attraversa il 20° secolo e si articola tra il jazz, la bossa nova, canzoni italiane, musica latina, pop internazionale, evergreen e canzoni tradizionali da tutto il mondo e altro ancora.

ANDREA GOZZI / FRED PELOQUIN DUO

Fred Peloquin (Canada) e Andrea Gozzi (Italia) formano un binomio musicale che suona un “folk bipolare”, oscillando tra ironia e malinconia, fragilità e travolgente energia. Insieme danno vita a un mondo popolato da personaggi incredibili e situazioni surreali, evocati dalla voce e dalla fisarmonica di Fred, proveniente dalla neve del Québec, e dalla chitarra di Andrea, carica di ritmo sabbioso e del calore della Maremma.

ingresso € 5

domenica 2 agosto

Casello Idraulico, Follonica, ore 21:30

BIG BAND SCUOLA DI MUSICA DI FOLLONICA

progetto e direzione Stefano Cantini

Il gruppo di insieme della Scuola Comunale di Musica di Follonica è un progetto che decolla proprio in occasione del festival; vi partecipano 20 allievi e insegnanti della scuola, diretti da Stefano Cantini, con un repertorio che ricorda la storia delle grandi orchestre di jazz, da Jobim a Count Basie.

ANDREA VANNI – ECLECTIC TRIO

Andrea Vanni tastiere / Luca Tonini basso / Luciano Malucchi batteria

Eclectic Trio è una formazione musicale che cerca di unire le sonorità della musica fusion alla vivacità del jazz e del funk in composizioni originali. L’ecletticità del gruppo consiste nell’unire generi musicali distanti tra loro in un’esperienza sonora emozionante e sorprendente.

ingresso € 5

venerdì 31 luglio, ore 21:30

Miniera di Ravi Marchi, Gavorrano

EMILIANO D’AURIA 4tet

ft. Luca Aquino – The Baggage Room

Emiliano D’Auria piano / Luca Aquino tromba / Simone Alessandrini sax / Dario Miranda contrabbasso / Ermanno Baron batteria

A un anno da First Rain, Emiliano D’Auria pubblica The Baggage Room, un album registrato a Brooklyn che rende omaggio ai migranti italiani ed europei arrivati in America tra Ottocento e Novecento. Il progetto si ispira simbolicamente a Ellis Island e alla “stanza dei bagagli”, luogo di passaggio carico di speranze e incertezze, dove iniziava una nuova vita. Anche l’artista compie un viaggio personale, trasferendosi a New York e collaborando con musicisti americani per dare autenticità al suono.

ingresso € 15/13 rid. + d.p.

lunedì 3 agosto, ore 21:30

Casello Idraulico, Follonica

STEFANO MARINI trio

GAVINO MURGIA Trio Mattanza

Gavino Murgia sax / Fabio Giachino tastiere / Mattia Barbieri batteria

Il Trio di Stefano Marini propone un repertorio di composizioni originali, in cui il jazz contemporaneo si intreccia con una ricerca personale su forma, suono e dinamica. La scrittura alterna strutture definite a sezioni più aperte, lasciando spazio a un’improvvisazione che si integra organicamente con il materiale compositivo.

L’ultima mattanza è un album di Gavino Murgia dedicato al mare. Una storia millenaria di sublime violenza, vulnerabilità, abuso ma anche bellezza e grazia. I musicisti tessono le loro trame musicali con voci, strumenti ma anche silenzio ed esplorano il mare attorno alla Sardegna e a San Pietro, la piccola isola del sud-ovest, il cui capoluogo Carloforte è diventato simbolo e centro della tonnara sarda tradizionale. Tradizione e groove jazz, intrecciati in un arco musicale artistico che racconta la storia di questa grande tradizione.

ingresso € 15/13 rid. + d.p.

mercoledì 5 agosto, ore 21:30

Arena Le Ferriere, Follonica

PAOLO FRESU, FURIO DI CASTRI, ANTONELLO SALIS – P.A.F. TRIO

Paolo Fresu tromba / Furio Di Castri contrabbasso / Antonello Salis piano, fisarmonica

P.A.F. nasce nel 1995 ed il nome deriva dalle iniziali dei tre membri, a indicare una struttura paritaria. Il trio si distingue subito per la forte creatività collettiva, l’interplay continuo e la fusione di diversi stili musicali. Diventa molto popolare in Europa grazie soprattutto alle esibizioni dal vivo, considerate il suo punto di forza. Pubblica tre lavori: “Hands” nel 1996, “Live in Capodistria” nel 1998 e “Morph” nel 2004. La loro musica unisce influenze provenienti da Mediterraneo, Africa e Sud America, con particolare attenzione alla trasformazione sonora, evidente soprattutto in “Morph” ispirato al morphing. Dopo lo scioglimento, il gruppo resta molto richiesto dal pubblico ed ecco l’occasione di una vera “reunion” capace di riportare in vita una fondamentale esperienza del jazz contemporaneo.

Ingresso primi posti 30/28 rid. – secondi posti 25/23 rid

giovedì 6 agosto, ore 21:30

Casello Idraulico, Follonica

JOEY CALDERAZZO

Joey Calderazzo piano / Orlando Le Fleming contrabbasso / David Hawkins batteria

Joey Calderazzo è uno dei più importanti pianisti jazz della sua generazione, con numerosi album da leader e collaborazioni con grandi artisti come Michael Brecker e Branford Marsalis. Il suo trio è il centro della sua espressione musicale, basata su improvvisazione, libertà e swing. Nel corso del suo viaggio, Calderazzo ha esplorato con coraggio la propria psiche e il suo posto nel mondo come compositore, improvvisatore, membro di una band e leader. Il trio di lunga data di Calderazzo, che ha recentemente registrato Live From The Cotton Club Tokyo, Volume I, è il suo luogo di relax ed esplorazione, dove l’improvvisazione è fondamentale, la libertà è la norma e lo swing è assoluto. Ha progettato un’esibizione dal vivo ispirata al suo approccio prodigiosamente ampio al jazz, incarnando il blues swingante e il post-bop, il jazz tradizionale e l’improvvisazione che esplora i confini.

ingresso € 20/18 rid. + d.p.

venerdì 7 agosto, ore 21:30

Chiostro di San Francesco (Piazza D’Annunzio), Suvereto

STEFANIA TALLINI – FRANCO PIANA E se domani

Stefania Tallini piano / Franco Piana flicorno

Questo nuovo progetto rappresenta la sintesi di un incontro speciale, che unisce due forti personalità artistiche. Personalità molto diverse, ma che insieme trovano un punto di fusione attraverso un repertorio che si muove su brani originali della pianista e del flicornista e su reinterpretazioni di standard jazz e di canzoni italiane e della musica brasiliana. Un concerto davvero originale e imprevedibile, che prevede momenti di grande scambio anche con l’utilizzo di elementi inusuali, per musicisti come loro: Franco Piana che si esibisce in portentosi scat vocali, o utilizzando il flicorno e le sordine come una percussione; Stefania Tallini che esplora particolari effetti timbrici e percussivi sul pianoforte e utilizza la sua voce nell’esecuzione di un brano brasiliano. Complicità, gioco, intesa, interplay continui, dalla prima all’ultima nota per questo interessantissimo progetto.

ingresso € 12/10 rid. + d.p.

sabato 8 agosto, ore 21:30

Rocca Pisana di Scarlino

TRILOK GURTU Special project

Trilok Gurtu percussioni / Rita Marcotulli piano / Carlo Cantini violino / Giorgio Panico contrabbasso

Un innovativo gruppo musicale proposto in esclusiva da Grey Cat Festival, che fonde tradizioni sonore diverse, creando contaminazioni tra world music, jazz, fusion ed elementi classici ed etnici, mescolando le percussioni indiane di Gurtu con il violino fusion di Cantini, i colori jazzistici di Marcotulli e il basso ancorante di Panico. Risultato: composizioni che attraversano confini, da ritmi tabla-jazz a melodie classiche etno-rock, dove improvvisazioni dal vivo creano magia unica, con atmosfere che catturano queste fusioni celebrando la diversità sonora globale, un mondo di ritmi ipnotici e melodie senza confini. Rivisita i grandi classici di Trilok Gurtu, ma si esploreranno anche brani di nuova concezione di Rita Marcotulli e Carlo Cantini arrangiati appositamente per questa lineup per un sound innovativo che cattura l’essenza di Trilok e guarda al futuro in un’esperienza immersiva.

ingresso € 25/33 rid. + d.p.

domenica 9 agosto, ore 21:30

Piazza Roma, Castelnuovo Val di Cecina

DANILO REA Sakamoto and Me – special guest Martux_m

Danilo Rea pianoforte / Martux_m elettronica

prima del concerto alle 19:00 aperitivo in Piazza Plebiscito a cura di CCN

Il filo conduttore tra Ryūichi Sakamoto e Danilo Rea è l’amore per la melodia e la ricerca di un linguaggio musicale che unisca pianoforte ed elettronica oltre i generi. Entrambi hanno esplorato, studiato e suonato molti stili e generi musicali, unendoli tra loro oltre le comuni regole, quell’oltre le “note permesse” che appartiene a un sentire profondo, scavando e creando un’essenza che giunge intatta fino all’ascoltatore, immergendolo in una dimensione puramente emozionale, trasformandosi in colonna sonora di tanti singoli vissuti.

Danilo Rea, pianista italiano nato nel 1957, ha avuto una carriera ricca di collaborazioni con grandi nomi del jazz e della musica italiana. Attivo anche come solista, esplora jazz, opera e improvvisazione, con un percorso artistico basato su libertà ed espressività. Suo compagno di avventura Martux_m, vero maestro di nuovi suoni e dell’elettronica.

Ingresso gratuito

martedì 11 agosto, ore 21:30

Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano

SUPER BAD

Marco Caponi sax, EWI, vocoder / Paolo Acquaviva trombone / Valentina Bartoli tastiere

Lorenzo Ruggeri chitarra / Tommaso Faglia basso / Emanuele Bonechi batteria

Per i SUPER BAD, guidati dal sassofonista Marco Caponi, il groove è un punto di partenza, non un punto d’arrivo. Sei musicisti fiorentini che, partendo dalle radici del funk, costruiscono un’identità sonora in continua evoluzione attraverso ricerca, improvvisazione creativa e una costante voglia di sperimentare. Sul palco danno vita a un live intenso e imprevedibile, dove ogni concerto diventa un’esperienza diversa, capace di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine. Il loro album d’esordio, “Let Me Hear This Masterpiece”, con brani tutti firmati dalla band, vede la partecipazione di Dario Cecchini, Riccardo Onori, Franco Santarnecchi. In uscita il secondo album “Jungle Ring”, un viaggio a 360 gradi nel funk del futuro, che attraversa atmosfere cinematografiche, hip hop, jazz, rock ed elettronica senza mai perdere il groove, autentico filo conduttore del progetto.

concerto, visita guidata e degustazione – dalle ore 20:00 € 25,00 (su prenotazione)

ingresso solo concerto € 12/10 rid. + d.p.

mercoledì 12 agosto, ore 21:30

Piazza Vatluna, Vetulonia

ALESSIA MARTEGIANI La luna vista dalla luna

Alessia Martegiani voce / Massimiliano Coclite pianoforte / Fabrizio Mandolini sax

Il concerto è un viaggio sulla parola, a volte cantata, a volte filtrata in una loopstation, un percorso dove tutti gli strumenti dialogano l’uno con l’altro e non accompagnano la voce ma conversano con essa. Scrive Alessia: “Il mondo era immobilizzato dalla pandemia. Ho ritrovato il sorriso con un libro di Calvino, rileggendo con rinnovata partecipazione Cosmicomiche, e ho cominciato a scrivere musica che mi risuonasse come i racconti che stavo leggendo. Ho così raccontato delle storie, sia nelle canzoni che nei testi sulle improvvisazioni libere, che parlassero di mondi e memorie possibili, luoghi per nascondersi e rinascere”. Alessia Martegiani è una delle voci italiane più richieste ed apprezzate a livello internazionale. Approfondisce a lungo la musica contemporanea e in particolare i ritmi e le sonorità latino-americane e afro-americane, effettuando tournée in Brasile.

ingresso gratuito

giovedì 13 agosto, ore 21:30

Rocca degli Alberti, Monterotondo Marittimo

MONDAY ORCHESTRA 100 anni da John Coltrane

Luca Missiti direzione / Giulio Visibelli sax / Tullio Ricci sax / Rudi Manzoli sax / Giancarlo Porro sax / Andrea Andreoli trombone / Carlo Napolitano trombone / Antonio Vivenzio pianoforte / Marco Mistrangelo contrabbasso / Tony Arco batteria

Monday Orchestra propone un percorso musicale attraverso l’opera di John Coltrane, coprendo un arco temporale che va dagli anni Cinquanta al 1967. Il repertorio include composizioni rappresentative delle diverse fasi della sua carriera, dagli esordi legati all’hard bop e al modal jazz fino alle ultime esperienze di ricerca formale e spirituale. L’idea è affrontare, in un unico concerto, l’evoluzione completa del linguaggio coltraniano, mettendo in relazione brani e periodi spesso presentati separatamente. Il concerto è concepito come una narrazione continua, in cui le scelte musicali evidenziano le trasformazioni del suono, dell’improvvisazione e del rapporto tra struttura e libertà.

ingresso gratuito

venerdì 14 agosto, ore 21:30

Rocca Pisana di Scarlino

CANTINI / TAVOLAZZI / BENINATI A.S.A. trio

con Pierre de Bethmann

Stefano Cantini sax / Pierre de Bethmann pianoforte / Ares Tavolazzi contrabbasso / Andrea Beninati batteria

Il trio A.S.A. riunisce tre protagonisti del jazz italiano: Stefano “Cocco” Cantini ai sassofoni e synth, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Andrea Beninati alla batteria. Il progetto propone un repertorio che alterna composizioni originali ad alcune autentiche perle della tradizione jazzistica, in un dialogo continuo tra scrittura, improvvisazione e grande interplay. Nell’occasione di questo concerto per l’edizione 2026 del Grey Cat Festival il trio presenterà il proprio nuovo progetto e disco e, per questa occasione speciale, sarà affiancato dal pianista francese Pierre de Bethmann, musicista di grande sensibilità artistica e tra le figure più autorevoli del jazz europeo contemporaneo, noto per il suo stile raffinato e la capacità di unire tradizione e modernità. La sua presenza arricchirà ulteriormente il concerto, dando vita a un incontro musicale di altissimo livello, nel segno dell’eleganza, della creatività e della libertà espressiva.

ingresso € 20/18 rid. + d.p.

lunedì 17 agosto, ore 21:30

Piazza Solti, Castiglione della Pescaia

ADA MONTELLANICO Radici

Ada Montellanico voce / Simone Graziano piano / Filippo Vignato trombone

Il progetto Radici esplora l’importanza delle origini del jazz, partendo dal blues come linguaggio musicale, storico e sociale fondamentale. Il tema centrale è il legame tra tradizione e innovazione, con particolare attenzione al ruolo delle donne come voci di denuncia e cambiamento nella storia del blues e del jazz. Il progetto, guidato da Ada Montellanico insieme a Simone Graziano e Filippo Vignato, propone una formazione originale voce–pianoforte–trombone. Il repertorio include riletture di brani storici, composizioni dal forte contenuto sociale e brani inediti, con l’obiettivo di mantenere un suono moderno ma profondamente legato alla tradizione del blues.

ingresso gratuito

martedì 18 agosto, ore 21:30

Forte di San Rocco, Marina di Grosseto

SALIS & ZANCHINI DUO Liberi…!

Simone Zanchini fisarmonica / Antonello Salis fisarmonica, piano

Incontro al vertice tra due funamboli della fisarmonica e prestigiatori dell’improvvisazione, nonché protagonisti della scena jazz internazionale. Antonello Salis e Simone Zanchini dopo dieci anni di nuovo insieme, per gioire e sperimentare, oggi come allora, una musica senza barriere e preconcetti. La possibilità di scambiarsi continuamente i ruoli, lanciata attraverso la libera creazione estemporanea, permette ai due artisti di gustare appieno le facoltà timbrico-dinamiche dei rispettivi strumenti, arricchite dai voli pianistici di Antonello e dalle raffinate incursioni elettroniche di Simone e, non ultimo, dall’autentico piacere dei due amici di dialogare tête-à-tête.

ingresso € 12/10 rid. + d.p.

mercoledì 19 agosto, ore 21:30

Giardini Norma Parenti, Massa Marittima

SIMONA SEVERINI – JACOPO FERRAZZA Dream Scenario

Simona Severini chitarra e voce / Jacopo Ferrazza contrabbasso

Il duo formato da Simona Severini e Jacopo Ferrazza pubblica l’album Dream Scenario, uscito nel novembre 2025 dopo un percorso di crescita artistica tra concerti e una residenza creativa.

Il progetto unisce voce, chitarra e contrabbasso in un equilibrio originale tra due musicisti con background diversi ma complementari. Simona e Jacopo evocano una condizione sospesa, un limbo affascinante e perturbante, tradotto in musica attraverso linguaggi differenti, in un continuo alternarsi di tensione e distensione.

Dream Scenario è un unico contenitore di ambientazioni e stili diversi, ma anche una riflessione sui percorsi immaginari, sui limiti e sulla nostalgia. È uno spazio in cui realtà e possibilità si sfiorano, dove ogni suono sembra nascere da un ricordo e aprirsi verso un’atmosfera stratificata, dolce ed inquietante, che esplora il confine tra controllo e abbandono.

ingresso € 12/10 rid. + d.p.

INCONTRI / INTERVISTE

31 luglio ore 19:00

“Le miniere di Maremma”, visita guidata della Ex Miniera Ravi-Marchi in collaborazione con il Comune di Gavorrano e con il Parco delle Colline Metallifere della Maremma

13 agosto ore 19:30

Teatro del Ciliegio / Monterotondo Marittimo

“Around Coltrane”, lezione a cura di Maurizio Franco

VISITE GUIDATE AI LUOGHI DI GREY CAT FESTIVAL

31 luglio visita guidata alla Miniera di Ravi-Marchi, Gavorrano

12 agosto visita guidata al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi, Vetulonia

ITINERARI ENOGASTRONOMICI

I prodotti tipici del territorio, il patrimonio enologico

31 luglio, ore 20:30, aperitivo e degustazione curato dal Bio Distretto Colline della Pia