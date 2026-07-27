GROSSETO – Che vi piaccia o no, carta gialla bagnata, strutto di maiale, chiara d’uovo, non sono sprazzi di gastronomia e dintorni, ma antichi rimedi d’uso popolare, per contenere il gonfiore dei “bicci”, lenire slogature od eritemi.

Sono mezzi riconducibili alla “medicina popolare” che qualcuno chiama impropriamente “alternativa”, ma che più saggiamente dobbiamo chiamare “integrativa”. È a cavallo tra il sapienziale e l’analfabetismo, diffusa nelle famiglie borghesi e in quelle del proletariato. Pur tra i mugugni degli operatori tradizionali, da decenni è tornata d’attualità.

A onore del vero, bisogna precisare che se si è ripreso a guardare con fiducia ai rimedi naturali, lo si deve anche all’erboristeria ed all’omeopatia.

Medicina a misura d’uomo!

Così qualcuno ha definito i tentativi di allontanarsi dalle terapie ortodosse, fatte di sciroppi, supposte, pasticche di cento colori e in cartine simili a cioccolatini, realizzati nelle più moderne industrie farmaceutiche.

Molti hanno detto basta a questo modo di curarsi lo stomaco ed ammalarsi di fegato, di risolvere la bronchite assalendo con la pozione la tranquillità funzionale, magari dell’intestino o del pancreas.

«Le medicine bene non fanno…». È questo, in pratica, il ritornello che molte volte anche certi “ortodossi” esprimono in tutta libertà.

Allora!?

Allora, cercando di limitare l’uso di queste “chimiche soluzioni” solo ai casi più urgenti e preoccupanti, cerchiamo di mantenerci in salute attraverso le sostanze ed i prodotti presenti in Natura!

«All’inizio erano pochi – dichiara una erborista – coloro che ricorrevano a questo rimedio ed anche quelli che entravano in negozio lo facevano con titubanza, come se fosse un azzardo, un gesto quasi sconsiderato…».

Grazie però ad una campagna stampa d’incoraggiamento, ad una presa di coscienza diversa, ai risultati ottenuti, le erboristerie sono state prese d’assalto, sino a diventare anche un buon investimento commerciale.

A parte questo aspetto, oggi estraneo alle nostre attenzioni, la fiducia è andata man mano crescendo e oramai non vi è famiglia che non abbia in casa almeno un cocktail d’erbe, utili per alleviare una infiammazione emorroidale, per sconfiggere la “pigrizia intestinale”, per sentirsi più tranquilli e meno ansiosi.

«La gente viene e chiede consigli – prosegue la nostra interlocutrice – notiamo che accoglie le nostre proposte e si crea un rapporto di stima e fiducia, anche se naturalmente sono i medici che forniscono le vere direttive…».

Per l’omeopatia il discorso è ancora più particolare: medici specialisti battono questa strada, registrando successi di non poco conto, nonostante la diffidenza che i “tradizionalisti” da sempre hanno mostrato.

Eutonia, eucromia, medicina energetica, medicina psicosomatica, psicosi, yoga: tutto può servire per stare meglio!

Qualcuno forse riderà di queste affermazioni, ma non importa perché, sappiano gli scettici, che al di là dell’antico «il riso fa buon sangue», sembra proprio – lo affermano ricercatori americani – che dieci minuti di risate al giorno siano una sicura panacea contro ogni malattia.

Sarà per questo che in Italia, spesso, l’assistenza sanitaria… «fa ridere»!?