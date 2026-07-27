GROSSETO – I fedeli della parrocchia di San Francesco, nel centro storico di Grosseto, sono sul piede di guerra. Il rischio sarebbe quello dello smantellamento del convento.

Il convento ricade sotto l’autorità dei Frati minori, e non sotto la Diocesi.

La decisione arrivata con il Capitolo della Toscana

Ogni tre anni i frati minori fanno il Capitolo della Toscana, un’occasione per riorganizzarsi ed eleggere i propri superiori, ma anche per rivedere la presenza sul territorio. Propio in questa occasione sarebbe stato deciso il dimezzamento dei frati nel convento di san Francesco, frati che passerebbero da quattro a due. Ovviamente la decisione ha messo in allarme i fedeli che temono che il prossimo passo sia portar via anche gli ultimi due. Inoltre i frati gestiscono anche la parrocchia, e poi perché la struttura comprende un chiostro e la sala Friuli che sono utilizzati anche dalla cittadinanza per iniziative culturali e sociali.

L’appello dei parrocchiani: «Non è un edificio da chiudere»

Anche per questo alcuni parrocchiani ci hanno scritto: «Il convento di San Francesco non è un edificio da chiudere né un capitolo da archiviare: è la spina dorsale spirituale della nostra città, il luogo dove da secoli i frati portano conforto ai poveri, pane agli affamati, pace ai litigiosi, dove sono passate preghiere, confessioni, lacrime, matrimoni, vocazioni e guarigioni, dove Grosseto ha veramente respirato Dio» afferma Martino Sozzi, un parrocchiano

«Nato nel XIII secolo con l’arrivo dei frati minori e della novità di Francesco, la chiesa fu consacrata nel 1289, povertà, fraternità, servizio, è stato rifugio nei tempi di peste, scuola nei tempi di ignoranza, riparo nei tempi di guerra, diventando un punto di riferimento per ogni grossetano, anche per chi non crede, perché tutti hanno un caro ricordo legato a San Francesco: lacrime di conversione, un funerale, un matrimonio, una benedizione, un Natale, una preghiera candela accesa per qualcuno che non c’è più».

«Qui frate Ugolino sposò Adriano Celentano»

«Qui frate Ugolino, caro e amato frate nella memoria di noi più anziani, ha sposato Adriano Celentano, non per moda ma perché questo convento ha un’anima che parla, e quel matrimonio ha ricordato a tutta Italia che San Francesco non è un set fotografico ma un santuario di verità, un luogo che attira chi cerca autenticità».

«Oggi qualcuno vorrebbe chiuderlo come fosse un magazzino dismesso, ma chi conosce Grosseto sa che togliere San Francesco significa togliere la memoria, la storia, la voce delle pietre, la radice che tiene unita la città. San Francesco non è un edificio: è identità, è casa, è cuore. Chiudere un convento di questo genere significa sottrarre al gregge una fonte pastorale autentica per portare al suo posto il deserto spirituale».

Mercoledì 29 luglio l’incontro con il provinciale

E proprio su questo tema mercoledì 29 luglio si svolgerà un incontro pubblico con il provinciale dei Frati minori per parlare del futuro di san Francesco. L’appuntamento è a partire dalle 18.