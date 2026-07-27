MANCIANO – Il Consiglio comunale di Manciano torna a riunirsi giovedì 30 luglio, alle ore 15, nella sala del Palazzo comunale.

Qualora non venga raggiunto il numero legale, la seconda convocazione è fissata per le ore 17 dello stesso giorno.

Sette i punti iscritti all’ordine del giorno. I consiglieri saranno chiamati a discutere e votare l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026, il riconoscimento di un debito fuori bilancio, il Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2026 ai fini della Tari e le relative tariffe con la determinazione delle scadenze.

All’esame dell’assemblea anche l’approvazione del Piano comunale di Protezione civile e la mozione sul Corridoio Tirrenico per la condivisione della deliberazione del Consiglio provinciale n. 26/2026 dal titolo “Corridoio Tirrenico priorità infrastrutturale: introduzione tecnica e inquadramento strategico“.

La seduta si concluderà con le eventuali comunicazioni del sindaco Mirco Morini.