GROSSETO – Ancora un tutto esaurito per Back to the Party, il format ideato da Ettore Raso, che giovedì sera ha richiamato centinaia di persone in una nota location con piscina alle porte di Grosseto. Un successo che conferma la crescita di un progetto diventato, negli ultimi anni, uno dei principali punti di riferimento per le cene spettacolo e l’intrattenimento in Maremma.

Abbiamo incontrato Ettore Raso per parlare dei risultati raggiunti e dei progetti futuri.

Un altro sold out. Qual è il segreto di questi numeri?

«Credo che gli ingredienti siano sempre gli stessi: costanza, professionalità e soprattutto originalità. Ogni evento deve avere una propria identità. In riferimento all’ultima serata, ho scelto volutamente un giovedì, nel pieno dell’estate, lontano dalla costa e con tantissime alternative sul territorio. Era una scommessa importante e ho voluto lanciare un messaggio chiaro: anche Grosseto può offrire divertimento di qualità durante la stagione estiva.»

Quanto conta la cura dei dettagli?

«Per me è fondamentale. Amo disegnare ogni evento come se fosse un pezzo unico. L’attenzione ai particolari fa la differenza, ma da sola non basta. Devo ringraziare due elementi che mi accompagnano da sempre: la passione e l’esperienza maturata in oltre trent’anni di lavoro in questo settore.»

Trent’anni nel mondo della musica. Come è iniziato il tuo percorso?

«Sono nato come giovanissimo batterista jazz. Poi, all’inizio degli anni Novanta, è arrivata la svolta come DJ house. Per tutto il decennio ho proposto musica alternativa, tra tribal house e progressive. Quando il mercato è cambiato ho capito che, per continuare a lavorare, bisognava evolversi. A differenza di altri colleghi, ho scelto di orientarmi verso una proposta commerciale, ma sempre selezionata. Poi non si sa mai, in futuro potrei tornare anche agli albori. Successivamente è arrivata l’opportunità di entrare nella gestione di locali storici come il Four Roses e il Black Sun. È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere non solo come DJ, ma anche come organizzatore di eventi.»

Guardando al futuro, cosa bolle in pentola?

«Continuo a lavorare insieme a collaboratori e amici che condividono questo progetto. Oltre agli appuntamenti di Back to the Party e al supporto della direzione dell’Eden di Grosseto, ho in mente alcune idee importanti per il territorio. Sono progetti ai quali tengo molto e che mi piacerebbe realizzare, magari con il supporto o il coinvolgimento delle amministrazioni, mettendo a disposizione la mia esperienza. Per il momento, però, preferisco non anticipare nulla: sono idee a cui tengo particolarmente e vorrei presentarle solo quando saranno pronte.»

Quale sarà il prossimo appuntamento?

«Potrebbe esserci ancora un evento estivo, se ci saranno le condizioni giuste per ospitare un pubblico così numeroso. In alternativa ci ritroveremo direttamente nella stagione invernale con Back to the Party. Nel frattempo continuerò a essere presente con numerosi DJ set nei club della zona.»

Dopo l’ennesimo sold out, Back to the Party conferma così una crescita costante, dimostrando che anche a Grosseto esiste un pubblico pronto a rispondere quando il divertimento viene proposto con qualità, organizzazione e idee nuove.