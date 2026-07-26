FOLLONICA. Anche d’estate il Carnevale di Follonica resta uno degli appuntamenti simbolo di Follonica e anche ieri sera, nella serata che chiude l’edizione 2026, non è mancato lo spettacolo di colori e luci che solo i carri e le maschere dei rioni della città del Golfo sanno regalare ai follonichesi e ai turisti.

Succede così che ormai quella estiva diventa una delle sfilate più importanti del carnevale, senza il pathos della sfida per i migliori, ma con il grande entusiasmo e la passione che i tanti volontari, protagonisti dei rioni, offrono a questa manifestazione.

Noi abbiamo seguito la serata con le splendide foto di Giorgio Paggetti.