GROSSETO – Domenica 26 luglio si apre all’insegna dell’instabilità sulla Maremma, con una perturbazione che porterà rovesci e temporali soprattutto nelle prime ore della giornata. Nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a migliorare, anche se non si escludono fenomeni sparsi nelle aree interne. Da lunedì 27 luglio, invece, è atteso un graduale ritorno del bel tempo, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e temperature in aumento.

Domenica tra piogge e temporali

La giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci e temporali che interesseranno anche la provincia di Grosseto, in particolare tra la notte e la mattinata. Dal pomeriggio i fenomeni diventeranno più isolati e intermittenti, con un progressivo miglioramento in serata. Il Centro Funzionale della Regione Toscana segnala inoltre la possibilità di temporali localmente intensi accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate.

Le temperature nelle diverse zone della provincia

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, le massime si manterranno intorno ai 26-27 gradi. A Grosseto si raggiungeranno circa 27-28 gradi, mentre sull’Amiata il clima resterà più fresco con valori intorno ai 22-24 gradi. Nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, le temperature oscilleranno tra 26 e 27 gradi, mitigate dalla presenza del mare.

Lunedì torna il tempo stabile

Per lunedì 27 luglio è previsto un deciso miglioramento. Il cielo sarà poco nuvoloso, con qualche addensamento tra la notte e il primo mattino e nuovi sviluppi pomeridiani sulle zone interne, dove non si escludono brevi rovesci sui rilievi. Sulla costa maremmana soffieranno venti deboli o moderati da ovest-nordovest, mentre le temperature torneranno a salire con punte di 30-32 gradi nelle aree interne della provincia.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: CFR Toscana