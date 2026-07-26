GROSSETO – Una famiglia numerosa negli anni 50 o 60. Padre, madre e sette figli di varie età. Quello che oggi è una rarità probabilmente all’epoca non era così infrequente.

La foto potrebbe essere stata scattata tra gli anni 50 e gli anni 60 a giudicare dall’abbigliamento, specie dei figli maschi. Pur non essendo estate, infatti, i bambini hanno tutti i calzoncini corti (che si portavano abbinati a calzettoni di lana.

Crescendo poi i pantaloncini si allungavano sino al ginocchio. Poi verso i 14 anni si passava ai pantaloni sino alle caviglie. Tra la fine degli anni 60 e l’inizio dei 70 la moda, fortunatamente, cambiò.

Non sappiamo doeve e quando di preciso sia stata scattata questa foto. Qualcuno riconosce la famiglia ritratta?

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

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