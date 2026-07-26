SCARLINO – Incidente a Scarlino nel primo pomeriggio di oggi sulla provinciale delle Collacchie, dove uno scooter e un’auto si sono scontrati. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone.

I feriti e i soccorsi

L’allarme al 118 è scattato alle 15.05. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Follonica, il mezzo Blsd della Pubblica assistenza di Follonica e quello della Misericordia di Punta Ala. Una donna di 30 anni e un uomo di 32 sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto.

I rilievi

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente è intervenuta la Polizia municipale di Scarlino. Al momento non sono note le cause dello scontro tra i due mezzi.

La strada delle Collacchie, arteria che collega Follonica e Castiglione della Pescaia, è da tempo al centro dell’attenzione per la frequenza degli incidenti.

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