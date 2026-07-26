GROSSETO – Termina la regular season e il Big Mat Bsc Grosseto chiude al terzo posto del Girone B. Sul diamante ostile del Caselli però è il Reggio Emilia ad avere la meglio, vincendo il match pomeridiano per 10-2 e quello serale per 12-0.

In gara 1 i biancorossi, già sicuri della salvezza e della qualificazione ai playoff, schierano tantissimi prodotti del settore giovanile, come Rizzi, Natale, Orlandini, Marzocchi (esordio in Serie A per il 2009, nella foto), Di Pietro e Arseni. Il Reggio Emilia parte subito forte con il singolo di Hechavarria Rodes, portandosi sul’1-0 nel primo inning. Nel secondo attacco arriva il 3-0 con il doppio di Saenz Albornoz e il triplo di Caras, mentre il 4-0 viene siglato nel terzo. Nel quarto inning, prima il Big Mat Bsc accorcia le distanze con Natale e Noguera (spinti rispettivamente da Noguera e Orlandini), poi però il Reggio Emilia dilaga andando sul temporaneo 9-2 (grazie anche al doppio di Rodriguez Lopez e alla volata di sacrificio di Deotto).

Il 10-2 i padroni di casa lo siglano nell’attacco successivo grazie alla volata di sacrificio di Scala. Da segnalare la prima valida e il doppio per il 2007 biancorosso Stefano Natale, la prima valida con RBI per Lorenzo Orlandini (2008) e quattro riprese lanciate con i primi quattro strike per Manuel Arseni (2007).

In gara 2 succede tutto nel secondo e sesto attacco. I padroni casa, infatti, si aggiudicano il match per 12-0 in sette riprese, siglando ben otto punti nel secondo inning (grazie anche a un triplo di Deotto e a 4 basi ball a basi piene di Rodriguez) e quattro nel sesto (valida di Hechavarria Rodes, rimbalzante di Tejada Fernandez e il singolo di Acosta Macuma).

GARA UNO

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 200 000

Reggio Emilia: 121 501 00X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Rizzi 8 (0/5), Natale 2 (1/5), Noguera 6 (1/3), Caballero Sarmiento DH (2/4), Marucci 3 (2/3), Orlandini 7 (1/4), Di Persia 5 (0/4), Piccinelli 9 (1/2), Marzocchi 4 (0/4);

Reggio Emilia: Saenz Albornoz 8 (2/3, Acosta Macuma 0/2), Caras 7 (3/3, Urena Sepulveda 0/1), Rodriguez Galdon 5 (1/4), Rodriguez Lopez 3 (2/5), Hechavarria Rodes 6 (1/3), Tejada Fernandez 2 (1/5), Deotto 9 (0/2, Giovanardi 1/1), Scala DH (2/3, Dentoni 0/1), Perez Lo Giudice 4 (1/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Fabiani (L, 1.2 IP, 7 H, 3 R, 3 ER, 1 SO), Di Pietro (2.1 IP, 3 H, 6 R, 5 ER, 4 BB, 1 SO), Arseni (4.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 4 SO);

Reggio Emilia: Zanchi (W, 6.1 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 9 SO), Carrasco (2.2 IP, 2 H, 1 BB, 2 SO).

GARA DUE

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 0

Reggio Emilia: 080 004 X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Rizzi 3 (0/2), Sellaroli 6 (2/3), Noguera 4 (0/2, Marzocchi 0/1), Lopez Sayas 2 (0/2), Marucci DH (0/3), Di Persia 5 (0/2, Dragoni 0/1), Natale 7 (1/3), Orlandini 9 (0/2), Severino Mooa 8 (0/2, Piccinelli 0/0);

Reggio Emilia: Saenz Albornorz 8 (0/3, Acosta Macuma 1/1), Caras 7 (0/2, Urena Sepulveda 0/1), Rodriguez Galdon 5 (1/3), Rodriguez Lopez 2 (1/4), Hechavarria Rodes 6 (1/4), Tejada Fernandez 4 (2/4), Deotto 9 (1/2, Giovanardi 0/0), Scala DH (2/3, Dentoni 0/0), Ceriali 4 (1/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Torres Lopez (L, 1.2 IP, 6 H, 8 R, 3 ER, 2 BB), Virgadaula (2.1 IP, 1 BB, 4 SO), Sireus (1.0 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 1 SO), Coviello Rodriguez (1.0 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 2 SO);

Reggio Emilia: Hernandez Bruce (W, 5.0 IP, 3 H, 2 BB, 5 SO), Guerrero Hocedes (1.1 IP, 2 SO), Riccò Panciroli (0.2 IP, 2 SO).