MANCIANO – Parcheggiare sulle strisce blu a Manciano, per il momento, non costa nulla. Da lunedì 20 luglio, infatti, la sosta a pagamento nel capoluogo, nei parcheggi delimitati dalle linee blu, è temporaneamente sospesa e tutti gli stalli sono liberamente fruibili dai cittadini e turisti.

La motivazione è di natura strettamente burocratica: il contratto con la precedente ditta che gestiva il servizio è giunto a scadenza. I parchimetri della cittadina sono stati temporaneamente disattivati e, dopo un primo momento di smarrimento nel giorno di sabato (quando le colonnine prendevano i soldi ma non rilasciavano lo scontrino) sopra ognuno di essi è stato affisso un cartello ben visibile con la dicitura “parchimetri non in funzione”, così da evitare dubbi o incomprensioni da parte degli automobilisti.

L’amministrazione comunale sta attualmente completando l’iter e i passaggi burocratici necessari per il cambio di azienda e l’affidamento formale del servizio alla nuova società di gestione.

Non appena l’iter procedurale sarà concluso e la nuova ditta avrà preso in carico la gestione degli impianti, gli stalli torneranno a essere a pagamento. Nel frattempo, per residenti e visitatori, la sosta sulle strisce blu resta del tutto gratuita.