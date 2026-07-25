Da sempre il pubblico si è avvalso degli accendini durante i momenti più emozionanti dei concerti e, più di recente, delle torce dei telefoni. Un gesto spontaneo che nei grandi concerti di oggi viene sempre più spesso preparato prima ancora che si aprano i cancelli.

All’ingresso gli spettatori ricevono un braccialetto apparentemente spento. Lo indossano senza sapere con precisione quando entrerà in funzione, poi la musica comincia e, a un certo punto, migliaia di polsi si illuminano insieme.

Con i braccialetti luminosi arriva una parte dello spettacolo dagli spalti

Dentro questi braccialetti ci sono piccoli LED che possono accendersi, lampeggiare e cambiare colore. Ne esistono di diversi tipi: alcuni producono sequenze piuttosto semplici, altri ricevono a distanza le indicazioni della regia. Anche la fascia cambia da un modello all’altro e può diventare parte della grafica dell’evento, come avviene con i braccialetti luminosi personalizzati Europaband, realizzati in tessuto stampabile e dotati di più punti luce a LED al loro interno.

Di giorno, o comunque prima che inizi lo spettacolo, restano soprattutto un accessorio da indossare, ma appena si spengono le luci, i migliaia di braccialetti luminosi a LED distribuiti tra platea e tribune ridisegnano lo spazio.

Tra i primi a utilizzare questi effetti nei propri tour ci sono i Coldplay. In seguito i braccialetti sono comparsi negli spettacoli di Taylor Swift, Lady Gaga, The Weeknd e Imagine Dragons, oltre che in cerimonie e appuntamenti sportivi.

Le immagini riprese dall’alto sono quelle che circolano di più: interi settori assumono colori diversi, le onde attraversano lo stadio e, negli allestimenti più elaborati, sugli spalti appaiono delle figure.

Una regia pensata anche per il pubblico

I braccialetti luminosi non ascoltano la musica e non tutti si attivano da soli. Spesso i comandi arrivano attraverso segnali a radiofrequenza o a infrarossi, secondo sequenze preparate insieme alla scaletta, alle luci tradizionali e ai contenuti mostrati sui maxischermi.

Nessuno, tra il pubblico, deve collegarsi a un’applicazione o premere un pulsante. È la regia a decidere se accendere tutti i dispositivi nello stesso momento oppure lavorare soltanto su alcune zone. Il segnale può far cambiare colore a un settore, produrre un lampeggio sul colpo di batteria o spostare gradualmente la luce da una tribuna all’altra.

La parte più delicata non è sempre quella tecnica. Bisogna capire quando utilizzare l’effetto, perché un’intera serata trascorsa a lampeggiare avrebbe ben poca forza. Nei concerti i braccialetti restano spesso inattivi a lungo, tanto che quasi ci si dimentica di averli al polso. Poi arriva un brano atteso, lo stadio si accende e l’effetto funziona proprio perché non era ancora diventato abituale.

Lo stesso principio, con numeri più piccoli

Per creare un effetto coinvolgente, però, non è necessario riempire uno stadio. I braccialetti luminosi possono trovare spazio anche per esibizioni musicali in festival, feste e convention.

Con meno persone e distanze ridotte, difficilmente si cercherà di riprodurre le onde di colore o le figure viste durante i grandi tour. Spesso basta una sequenza più semplice: quando i LED si attivano nello stesso momento, la luce si diffonde rapidamente e cambia l’aspetto dell’intero ambiente. Nel resto del tempo, la fascia personalizzata continua a mostrare il nome, il logo o i colori scelti per la manifestazione.